Pont aérien médical entre Dijon et Nevers : le premier avion décolle ce jeudi 26 janvier

Le pont aérien médical entre Dijon et Nevers, c'est parti ! Plusieurs mois que l'on en parle , et ça y est, le premier vol décollera de l'aéroport de Dijon-Bourgogne à Longvic ce jeudi 26 janvier 2023 à 8h15. À son bord, sept médecins qui vont aller prêter main forte aux équipes de l'hôpital de Nevers pour la journée. Des généralistes et des spécialistes qui vont aider un territoire qui manque de praticiens, ce que l'on appelle un "désert médical".

Une liaison plus simple pour les médecins

Par les airs, le trajet ne dure qu'une trentaine de minutes, contre un peu plus de deux heures par le train et presque trois par la route. C'est évidemment le gros avantage de ce pont aérien. Le docteur Inna Dygai-Cochet est médecin au Centre Georges-François Leclerc (CGFL) de Dijon, qui lutte contre le cancer. Elle sera dans ce premier avion du jeudi 26 janvier. Cela fait déjà deux ans qu'elle se rend à Nevers pour donner un coup de main, mais grâce à ce pont aérien, tout sera plus simple.

Le docteur Inna Dygai-Cochet, du CGFL de Dijon, part pour Nevers ce jeudi 26 janvier 2023. © Radio France - Dimitri Morgado

"Jusque là, j'y allais en train, et certains collègues en voiture. C'est 2h20 de train. Le pont aérien permettra d'y aller plus rapidement. Cela permettra aussi de ne pas partir la veille au soir comme maintenant, pour commencer assez tôt à Nevers, explique la médecin. L'idée ne me paraît pas mauvaise, parce qu'on n'a pas trop le choix. Ce n'est peut-être pas idéal, mais je ne vois pas trop de solutions qui seraient bien meilleures dans l'immédiat. " D'autant que sans cette liaison aérienne, impossible de prendre le train à partir de juin 2023. Les rails entre Dijon-Nevers seront inaccessibles pendant sept mois à cause de travaux.

Lutter contre les déserts médicaux

La finalité première de ce pont aérien, c'est de combler un manque. La Nièvre est confrontée, comme beaucoup d'endroits en France, aux déserts médicaux. Ce pont aérien et sa médiatisation importante doit permettre de parler de ce fléau. "Au final, pratiquement toutes les spécialités sont concernées. En médecine nucléaire par exemple, il y a un seul médecin permanent à Nevers, ce n'est pas assez. D'autant que c'est quand même un gros bassin de population des 200 000 habitants, constate le docteur Inna Dygai-Cochet. On ne s'occupe toujours pas assez des déserts médicaux et globalement des hôpitaux publics et des centres de lutte contre le cancer."

La professionnelle de santé estime que le sujet est négligé par le gouvernement et qu'il faut que les choses changent. "Ce pont aérien, je pense que c'est une petite goutte qui pourrait peut-être faire avancer un petit peu les choses. Il s'agit au moins de parler de ce problème dont on ne parle pas assez et où on oublie les populations à leurs tristes sorts", assure-t-elle.