Pont de l'Ascension : des centres de vaccination ouverts dans les Deux-Sèvres et la Vienne

A l'approche de la réouverture des terrasses, des commerces et des week-ends prolongés, le ministère de la santé veut accélérer la vaccination contre le coronavirus et le dépistage. Malgré le pont de l'Ascension, des centres sont ouverts.

Cette semaine, c'est le pont de l'Ascension, mais pas de pause pour la vaccination ni le dépistage du covid-19. "Pour accompagner au mieux et sécuriser le calendrier de réouverture annoncé par le président de la République et en prévision des week-ends prolongés à venir, synonymes de déplacements et de retrouvailles, le ministère des Solidarités et de la Santé lance une vaste opération de mobilisation. Deux objectifs : accélérer la campagne de vaccination tout en incitant les Français à se faire dépister avant de retrouver leurs proches", indique l'ARS dans un communiqué.

1500 créneaux supplémentaires à Niort

Dans les Deux-Sèvres, en plus des ouvertures prévues sur plusieurs centres, 1500 créneaux supplémentaires seront proposés au parc des expos de Noron à Niort le jeudi de l'Ascension et le week-end.

Dans la Vienne, plusieurs centres seront aussi ouverts :

jeudi 13 mai : polyclinique de Poitiers, clinique de Châtellerault, centre de Civray, centre de Lusignan et mégacentre de Poitiers

vendredi 14 mai : CHU site de Loudun et de Montmorillon, clinique de Châtellerault, centre de Civray et mégacentre de Poitiers

samedi 15 mai : polyclinique de Poitiers, clinique de Châtellerault, centre de Lusignan, mégacentre de Poitiers

dimanche 16 mai : clinique de Châtellerault et mégacentre de Poitiers

Pour la prise de rendez-vous, infos sur le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.

Opération de dépistage ce samedi 15 mai à l'aire des Ruralies sur l'A10

Le ministère de la santé veut aussi favoriser le dépistage. Une opération sera organisée dans les Deux-Sèvres ce samedi 15 mai à l'aire des Ruralies sur l'A10 de 10 heures à 16 heures. Les dépistages sont conseillés prioritairement du lundi au mercredi, avant le pont, mais aussi au retour même quand on est asymptomatique.