Pontchâteau : des recherches "covid" menées sur des chauve-souris

On ne connaîtra peut-être jamais l'origine précise du Sars-Cov2, le virus à l'origine de la pandémie. Mais on sait que tout part d'une chauve-souris. Voilà pourquoi la recherche sur les coronavirus se concentre sur cet animal. Nous avons suivi des scientifiques dans une grotte à Pontchâteau.

Comment éviter de vivre une nouvelle pandémie ? Trois ans après le début de l'épidémie mondiale de Covid 19, la recherche sur les coronavirus se poursuit. Et pas seulement en Chine.

Meriadeg Le Gouil, virologue de l'Université de Caen, affilié à l'Inserm, était il y a quelques jours en mission au cœur de la grotte de Ponchâteau (Loire-Atlanqtique). Le rendez-vous est pris avec la spécialiste santé de France Info Solenne Le Hen, à la tombée de la nuit sur un parking. Quelques minutes de marche, d'escalade dans les ronces à la lumière des lampes frontales, et on pénètre dans cette immense cavité. "Il s'agit d'une ancienne galerie qui date de la grotte dans laquelle nichent plusieurs espèces de chauve-souris" explique le virologue. Loin de l'image du scientifique à la blouse blanche dans un laboratoire hautement protégé, Meriadeg Le Gouil enfile ses bottes de pluie et à la lumière de sa lampe frontale le scientifique va à la rencontre des animaux.

Les chercheurs installent les filets pour attrapper les chauve-souris © Radio France - Solenne Le Hen

Avec un collègue vétérinaire Meriadeg Le Gouil commence à installer les pièges : de grands filets dans lesquels les chauve-souris vont s'emmêler les ailes. Une fois capturée, la bête est mise dans un sac en coton pour effectuer des prélèvements.

Une des chauve-souris prélevées par les scientifiques © Radio France - Solenne Le Hen

"En effet, les chauves-souris sont pour la plupart porteuses de coronavirus, sont des hôtes, des réservoirs naturels de ces virus." Ces chauve-souris, les deux scientifiques les ont ensuite relâchées. _"L'idée c'est de les suivre sur plusieurs années"_. Alors, étudier les coronavirus chez les chauve-souris, dans leur habitat naturel, à quoi cela sert-il ? "On pourra étudier comment fonctionne ces virus, comment ils se transmettent, comment ils évoluent, à quelle vitesse, mieux comprendre comment les virus qu'elles hébergent peuvent passer d'une espèce à l'autre." Tout ça dans le but de mieux comprendre et de mieux anticiper les futures maladies.

Reportage Solenne Le Hen.