La pétition en soutien au centre hospitalier du Centre-Bretagne a récolté plus de 43.000 signatures mercredi 15 décembre. L'hôpital de Pontivy-Loudéac est confronté depuis plusieurs mois à des difficultés, liées notamment au manque de personnel.

Pontivy : plus de 43.000 signatures pour la pétition en soutien à l'hôpital

Le curseur de signatures ne cesse d'augmenter. La pétition en soutien au centre hospitalier du Centre-Bretagne, basé à Noyal-Pontivy et qui couvre les bassins de vie de Pontivy (Morbihan) et Loudéac (Côtes d'Armor) a recueilli mercredi 15 décembre plus de 43.300 signatures. Elle sera envoyée dans quelques jours à l'Agence régionale de Santé.

"Depuis maintenant plusieurs mois, le centre hospitalier du Centre Bretagne qui couvre les bassins de Pontivy (Morbihan) et Loudéac (Côtes-d'Armor) fait face à des difficultés de fonctionnement. Manque de personnels, manque de moyens, l'Etat, par l'intermédiaire de l'Agence régionale de santé, ne semble pas s'en préoccuper beaucoup", détaille la pétition. "Le Centre Bretagne finira-t-il par ne plus disposer d'hôpital demain ? Les patients seront-ils obligés de se rendre à Vannes ou Lorient pour les uns, à St-Brieuc pour les autres ?"

"Les élus locaux semblent bien démunis pour agir de leur côté. C'est donc aujourd'hui à la population de montrer son soutien au CHCB", conclut le texte. Environ 1.500 personnes avaient manifesté début décembre à Pontivy, et dans les commentaires, de nombreux signataires apportent leur soutien à l'hôpital. Trois services sont notamment menacés au centre hospitalier du Centre-Bretagne par l'application de la loi Rist, qui prévoit le plafonnement des rémunérations des médecins intérimaires.