Pontoise : Retour à la normale aux urgences, les soignants reprennent le travail

La tension redescend aux urgences de Pontoise. La direction du centre hospitalier René Dubos et les soignants se sont mis d'accord sur la création de "15 postes équivalents temps plein" aux urgences, selon un communiqué de l'UNSA publié ce lundi. Le 9 janvier, 59 des 63 effectifs titulaires des urgences avaient déposé des arrêts maladie jusqu'au dimanche 15 janvier, pour protester contre le manque d'effectif et de moyens.

Dans le détail, trois mesures ont été prises, précise Yann Le Baron, secrétaire national d'UNSA Santé et sociaux public . Tout d'abord, le personnel médical, spécialisé dans l'accueil des patients, va être renforcé. L'équipe paramédicale, elle, va aussi ouvrir des postes pour des tâches administratives "extrêmement chronophages" d'après le délégué syndical. Enfin, les effectifs vont être "harmonisés" afin de mieux réguler les patients qui passent, de jour comme de nuit, aux urgences. La répartition précise des 15 postes n'a pas encore été décidée.

"Ca va donner un peu d'oxygène aux collègues"

"C'est une véritable progression et on doit s'en féliciter collectivement", salue Yann Le Baron. "Ca va donner un peu d'oxygène aux collègues et permettre de prendre en charge les patients de manière décente ". Mais il faut attendre, selon lui, de voir si les postes promis seront "vite pourvus". Si ce n'est pas le cas, "les agents démissionneront car la coupe est pleine", lâche-t-il. Reste aussi le problème de la pénurie de "lits d'aval", qui permettent l'hospitalisation des patients. Rien n'a été décidé, selon l'UNSA, pour y remédier.

La semaine dernière à Pontoise, les urgences ont tourné au ralenti et la plupart des patients ont été redirigés vers d'autres établissements du secteur. Le ras-le-bol des urgentistes s'est aussi manifesté en Moselle au sein des hôpitaux de Saint-Avold, de Sarreguemines et de Thionville, où un accord entre soignants et direction a été trouvé ce lundi.