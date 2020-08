Port du masque : à Avignon, la police distribue les premières amendes

Rares sont les passants sans leur masque, dans l'intramuros d'Avignon. Depuis une petite semaine, il est obligatoire dans l'hypercentre, sur décision de la préfecture. La police nationale, appuyée par la police municipale, patrouille toute la journée pour demander à tous de respecter cette nouvelle mesure. Une poignée de contrevenants refuse net le masque, quitte à recevoir une amende à 135 euros. Mais pour l'immense majorité, vauclusiens ou touristes, c'est entré dans les mœurs.

Une mesure largement respectée

Sur le parvis du Palais des Papes, où la concentration de touristes, la patrouille de Lionel, sous-brigadier, vérifie que tout le monde est dans les règles. "On peut voir que 98% des gens portent le masque". En ouvrant l'oeil, il remarque un couple sans masque et lui demande de le porter. "Excusez-nous, on ne savait pas. On s'est posé la question quand même", explique cette touriste. "Ça manque de clarté", ajoute son compagnon.

Le manque d'informations est le principal argument des passants sans masque. De rares irréductibles parlent même d'inutilité, voire de dangerosité, à l'image de Christophe, qui compare le masque à un geste suicidaire. Malgré l'amende qu'il vient de recevoir, il s'entête : "je préfère avoir une amende et même aller en prison que de porter un masque. C'est trop dangereux, on respire nos gaz carboniques !" En une heure de patrouille dans l'intramuros d'Avignon, trois personnes ont reçu une contravention.

Si vous n'avez pas de masque sur votre visage mais bien dans votre sac, vous ne recevrez pas d'amendes, en tout cas pas pour le moment. En effet, la période de tolérance va se poursuivre quelques jours. Si vous voulez fumer ou manger une glace, vous pouvez échapper au masque quelques minutes. Pour prendre une photo en revanche, la police vous conseille de le garder.