Port du masque, alcool interdit sur la voie publique : le préfet de Vaucluse renforce les mesures sanitaires

Face à la hausse rapide des cas de Covid en Vaucluse depuis plusieurs jours, le préfet a décidé de mettre en place de nouvelles mesures sanitaires. Le port du masque est étendu et la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique.

Alors que le virus circule de plus en plus en Vaucluse, le préfet décide ce mercredi de prendre de nouvelles mesures. À compter du jeudi 29 juillet, et jusqu'au 31 août, l'obligation du port du masque est étendue aux situations suivantes :

sur les marchés de plein-air alimentaires et non-alimentaires, les brocantes et vide-greniers, foires et fêtes foraines, et les ventes au déballage

pour tout rassemblement public générant un regroupement important de population, dont les manifestations sur la voie publique , tel que les festivals, les concerts en plein-air et les évènements sportifs de plein-air

aux abords des crèches, des établissements scolaires, écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur, dans un rayon de 50 mètres aux alentours, aux heures de fréquentation liées à l’entrée et à la sortie des élèves et des étudiants

dans les transports publics et dans les espaces d’attente des transports en commun terrestres et aériens (abris bus, aérogares, quais des gares, quais des voies de tramways)

aux abords des centres commerciaux dans un rayon de 50 mètres

aux abords des lieux de culte dans un rayon de 50 mètres aux heures d’entrée et de sortie des offices

au sein des espaces et des files d’attente à l’extérieur des établissements recevant du public

Dans les rues, les zones piétonnisées et les espaces publics, le port du masque est également obligatoire lorsqu'il est impossible de respecter la distance de deux mètres ou que la la densité de population est importante.

Consommation d'alcool interdite sur la voie publique

Par ailleurs, la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique sur l'ensemble des communes du département, "considérant le caractère désinhibant de la consommation d'alcool, et notamment s'agissant du respect des gestes barrières nécessaires pour limiter la propagation virale", indique la préfecture dans son communiqué.

Le taux d'incidence du Covid en Vaucluse a rapidement augmenté au mois de juillet, passant de 11 à 237 cas positifs pour 100.000 habitants en quelques semaines. Le chef du service réanimation de l'hôpital d'Avignon s'inquiète aussi de voir augmenter les admissions dans son service et appelle la population à se vacciner massivement.