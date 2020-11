Port du masque bientôt obligatoire à Bourges ?

Si le préfet accède à cette demande, le port obligatoire du masque pourrait intervenir au plus tard en fin de semaine. La mairie met en avant les mauvaises statistiques sanitaires du département : c'est vrai, le Cher affiche les plus mauvais chiffres en terme de circulation du virus. Pour Magali Bessard, première adjointe au maire de Bourges, le port du masque obligatoire contribuera peut-être à diminuer la pression sur le centre hospitalier Jacques Coeur : " Par solidarité envers les soignants qui font face à la crise dans des conditions extrêmement tendues, en particulier à l'hôpital de Bourges qui était déjà fragilisé avant le reconfinement et qui a lancé un appel public au volontariat, nous avons pris la décision de solliciter le préfet du Cher afin qu'il prenne un arrêté instaurant le port du masque obligatoire sur l'ensemble du territoire de la ville."

Quelques promeneurs, place Gordaine à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Avec le reconfinement et la fermeture des boutiques, des cafés, des restaurants, il y a beaucoup moins de monde dans les rues. Alors, est-ce vraiment utile ? Pour Magali Bessard, oui : " On a constaté finalement qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans les rues de Bourges et un certain relâchement. On a bien conscience qu'on rajoute une contrainte pour les Berruyers, mais la situation est devenue tellement préoccupante que nous avons pris cette décision dans l'intérêt général." C'est au préfet de décider, mais la mairie prévient déjà que s'il n'accède pas à sa demande, elle saisira la justice.