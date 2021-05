Port du masque dans l'Yonne, la préfecture fait machine arrière

Plus vite que la musique, et c'est la fausse note. La préfecture de l'Yonne a voulu, accompagner la seconde phase du déconfinement, ce mercredi 19 mai 2021 avec un allègement du port du masque dans le département.

Comme trois autres préfets (Creuse, Ardèche et Seine-St-Denis), le représentant de l'état dans le département a donc annoncé préparer un arrêté qui devait entrer en vigueur ce 19 mai et qui prévoyait donc que le port du masque ne serait plus obligatoire que dans le centre-ville des principales villes de l'Yonne, dans les parkings des centre commerciaux et promenades très fréquentées de l'Yonne.

Seulement voilà, interrogé sur ces allègements par nos confrères de France-Inter, le ministre de l'intérieur a estimé qu'il était trop tôt : résultat, ce rétropédalage des services de l'état icaunais, retour à la case départ, le port du masque reste obligatoire, partout dans le département.

Dans un communiqué paru dans le soirée la préfecture précise :

"Le port du masque demeure à ce jour obligatoire dans toutes les zones bâties des communes du département et ce qu'au 1er juin".