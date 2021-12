Port du masque : des parents dénoncent l'exclusion de leur fils de l'école de Pocé-sur-Cisse

En septembre dernier, Timéo a fait sa rentrée en CP. Comme ses camarades, il doit donc porter le masque. Mais ce n'est possible selon ses parents qui indiquent que leur fils souffre d'asthme sévère. "Le 2 septembre dernier, j'ai donc expliqué la situation à la directrice de l'école. Elle m'a dit qu'elle acceptait Timéo mais que c'était exceptionnel. Après l'école, nous sommes donc allés voir notre médecin pour avoir un papier officiel", explique Sandra, sa maman. Elle a donc ensuite présenté un certificat médical qui dispense l'enfant de porter le masque _"en raison de sa pathologie_".

Pas de dérogation

Mais l'inspection académique refuse de lui accorder une dérogation. Le médecin de santé, conseillère technique auprès du directeur des services départementaux de l'éducation (Dasen) d'Indre-et-Loire refuse de s'exprimer en raison du secret médical et indique que les motivations de cette décision ont été communiquées à la famille. "Dans le courrier, elle nous explique qu'elle refuse de nous donner une dérogation 'aux vues des éléments médicaux que nous avons en notre possession" mais ils n'ont que le certificat médical en leur possession", s'agace Sandra car Timéo n'a été examiné par aucun médecin scolaire. "Elle ne le connaît pas, elle ne l'a jamais vu".

Face à ce refus, Sandra et son mari Jacques ont fait appel à un huissier pour demander la réintégration de leur enfant. "Selon lui, en cas de litige administratif entre l'école et la famille, l'enfant ne peut pas être exclu de l'école jusqu'à ce que le litige soit résolu mais il n'a eu aucune réponse au bout d'une heure de discussion. C'est difficile à encaisser et c'est dommage".

Une décision incompréhensible et incohérente pour les parents

La mère de famille juge cette décision incompréhensible et incohérente : "Il faut savoir que dans son école les CP sont mélangés avec les Grandes section, qui eux ne portent pas le masque. Donc, des enfants qui sont dans la même salle que lui ne portent pas le masque et lui, qui pour des raisons médicales, ne peut pas en porter, est exclu. Il fait de très grosses crises d'asthmes et sans masque déjà. Le médecin nous a dit 'qu'avec un masque ce n'était même pas la peine'", insiste-t-elle.

Elle se demande si l'Académie voit dans leur démarche un geste militant contre les mesures sanitaires. "Je me suis posée la question. J'ai l'impression qu'ils se sente agressés par notre démarche. J'imagine que c'est ça qu'ils pensent, qu'on est complotistes ou je ne sais quoi. Mais franchement, _on s'est demandé s'il ne fallait pas quand même le remettre à l'école en lui faisant porter le masque parce qu'il s'est senti vraiment exclu et il l'a été. On s'est vraiment posé la question_". Les parents de Timéo se sont résignés mais n'acceptent pas. "On a tenté, on a essayé d'être diplomates mais quand on parle à un mur, on ne peut plus accepter. C'est notre fils aujourd'hui, mais ça pourrait être un autre enfant. Un enfant exclut, ce n'est pas grave mais la psychologie de l'enfant, on en fait quoi ? Nous on est adultes, on peut se raisonner mais un enfant comment lui expliquer ? On ne veut pas de toi à l'école. Pourquoi ? Tu ne portes pas de masque parce que tu as des soucis de santé". Fin octobre après avoir reçu un courrier de l'Académie relevant les absences de leur fils, ils ont fait une déclaration d'instruction en famille. C'est obligatoire.

Une facture de cantine à payer

Jacques et Sandra sont également en colère car ils ont reçu une facture de cantine pour le mois de septembre. "Là je me suis dit que c'était une blague. Le maire ne veut pas l'annuler. Dans un courrier, il nous explique que c'est le règlement : il faut payer les repas, sinon il faut payer. C'est indécent, pour nous ça allait de soi puisque notre fils est exclu". Le maire de Pocé-sur-Cisse ne souhaite s'exprimer à ce sujet.