Port du masque en extérieur : le recours contre l'arrêté du préfet de la Sarthe est rejeté

Le tribunal administratif de Nantes a rejeté ce lundi la demande de suspension de l'arrêté du préfet de la Sarthe qui impose le port du masque en extérieur jusqu'au 30 janvier. Selon le communiqué publié par le tribunal, "le juge des référés du tribunal a estimé que la situation épidémiologique dans la Sarthe, caractérisée par de très forts taux d’incidence et de positivité et une circulation très active du virus, était de nature à justifier que soit imposée une obligation de port du masque en extérieur".

Il a par ailleurs jugé que l’obligation de port du masque telle qu’elle est encadrée par l’arrêté du préfet de la Sarthe était "proportionnée au risque sanitaire ainsi identifié et appropriée aux circonstances de temps et de lieu". La justice administrative avait été saisie à la demande de Louis de Cacqueray Valmenier. L'ancien chef de file RN pour les municipale 2020 au Mans, aujourd'hui adhérent du mouvement Reconquête d'Eric Zemmour, précise à France Bleu Maine qu'il entendait faire reconnaître "l'absurdité de cette mesure".

Un nouvel arrêté à Paris

Vendredi 14 janvier, la justice administrative a suspendu un arrêté du même type pris pour la Loire-Atlantique, comme cela avait déjà été le cas à Paris et dans les Yvelines. Interrogé sur la possibilité d'un recours, le préfet de la Sarthe indiquait vendredi dernier : "Cela peut arriver, nous verrons dans les jours qui viennent. On a bien regardé l'ordonnance du conseil d'état en prenant l'arrêté, et je l'ai quand même signé et publié, parce que même dans des endroits où il n'y a pas de forte fréquentation, il y a toujours un risque de contamination, du fait de la très forte contagiosité du variant Omicron".

Ce lundi, le préfet de police de Paris a pris un nouvel arrêté concernant le port obligatoire du masque dans la capitale, "dans une série de circonstances et de lieux dans lesquels la densité de population ne garantit pas, sans port du masque, le bon respect des gestes barrières".