Port du masque en extérieur : le préfet de l'Indre donne un tour de vis supplémentaire

Dans un arrêté daté du 19 septembre, publié sur le site de la préfecture de l'Indre, les dispositions sur le port du masque en extérieur sont précisées et renforcées. La préfecture considére que "les données recueillies auprès de Santé Publique France démontrent que la situation sanitaire du département évolue défavorablement, se caractérisant par un taux d'incidence de 65,40 pour 100.000 habitants, au-dessus du seuil d'alerte, et un taux de positivité de 2,00% ". Les autorités soulignent par ailleurs que la circulation du virus demeure active sur l'ensemble du département de l'Indre.

En conséquence, le port du masque devient obligatoire "sur les marchés de plein air alimentaires et non-alimentaires, les braderies, les brocantes, les vide-greniers, les foires à tout, les bric-à-brac, et les fêtes foraines de moins de 30 stands ou attractions pour lesquels le pass-sanitaire n'est pas applicable. ; pour les manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L.211-1 du code de la sécurité intérieure, pour les concerts, festivités et évènements sportifs ou culturels pour lesquels le pass-sanitaire n'est pas applicable ; dans les espaces et les files d'attente, à l'extérieur des établissements recevant du public."

Les contrevenants à ces dispositions s'exposent à une amende de 135 euros.