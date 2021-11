Face à la reprise de l’épidémie de Covid en Creuse, les contrôles vont être renforcés dans les établissements ou le masque et le pass sanitaire sont obligatoires.

Port du masque et pass sanitaire : la préfète de la Creuse annonce un renforcement des contrôles

Les contrôles du port du masque et du pass sanitaire vont être renforcés (photo d'illustration)

Gare aux contrevenants ! La préfecture de la Creuse annonce un renforcement des contrôles dans les établissements ou le port du masque et le pass sanitaire sont obligatoires. Depuis quelques semaines, l'épidémie de Covid progresse dans notre département. Le taux d'incidence ne cesse d'augmenter. Il atteint aujourd'hui une moyenne de 187 contaminations en sept jours pour 100 000 habitants. Les nouveaux cas sont encore plus nombreux chez les plus de 65 ans. Le taux d'incidence pour cette population est de 175,5.

Cinq patients en réanimation

Conséquence de cette reprise de l'épidémie, le service de réanimation de l'hôpital de Guéret se remplit. Cinq patients sont actuellement en réanimation. C'est deux de plus que la semaine dernière. La préfecture rappelle l'importance des gestes barrières pour lutter contre la diffusion du Covid dans le département.