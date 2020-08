Que faire de son masque quand on ne le porte pas ? Les réponses d'une pharmacienne tourangelle

Dans les rues de Tours, ils sont nombreux à porter leur masque dans le cou, sur le bras ou à le ranger dans leurs poches. Pourtant, ces gestes sont à éviter. Julie est pharmacienne à Tours, elle conseille de changer de masques dès qu'on le retire.

"Si on ne porte pas le masque, on le met à la poubelle. On ne l'enlève pas pour le remettre de manière régulière."

Les masques en tissu [...] comme les masques chirurgicaux, on ne doit pas les remettre - Julie, pharmacienne à Tours.

Un réflexe compliqué à mettre en place car il suppose d'avoir constamment des masques de rechange. Cependant, il évite le risque de contamination.

Protéger son masque des contacts extérieurs

"Dans sa poche, il y a des bactéries, des détritus, qui vont rentrer en contact avec le masque. De même, le porter au cou ou sur le bras ne sert à rien. L'intérieur du masque est stérile, si on le met au cou ou sur son bras, il rentre en contact avec l'air extérieur et perd son intérêt."

Pour les masques en tissu, c'est légèrement différent. "On peut se permettre de ranger son masque en tissu dans sa poche car on va le laver ensuite. En revanche, comme pour les masques chirurgicaux, une fois enlevé, on ne doit pas le remettre."

Pour pouvoir réutiliser son masque en tissu, il est conseillé de le laver au moins à 60 degrés.

Lorsque l'on retire son masque, tissu ou chirurgical, il faut le saisir par les lanières et ne pas toucher la partie centrale. De même, il faut éviter de le poser sur son bureau ou sur n'importe quelle surface extérieure.