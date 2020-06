Port du masque : les Creusois sourds ou malentendants se sentent exclus

Depuis le déconfinement, le quotidien s'est considérablement compliqué pour les sourds et malentendants. Le port du masque, fortement recommandé pour enrayer la diffusion du virus, empêche en effet la lecture sur les lèvres, et étouffe les mots. Une situation d'autant plus mal vécue que peu d'entendants en ont conscience, et dont témoigne ici une famille creusoise.

Quand elle va dans un magasin, ou un petit commerce, difficile pour Carinne de communiquer avec les vendeurs : le masque cache la bouche, mais aussi les expressions qui lui permettent de déchiffrer les mots. Un simple achat peut se transformer en parcours du combattant : pour avoir un renseignement, demander un sac de courses ...

Le plus simple serait de se passer du bout de tissu devant la bouche ! D'ailleurs, Carinne, qui connaît bien ces commerçants, leur demande de baisser les masques quand ils lui parlent. A sa grande surprise, certains ont refusé. Motif invoqué : les mesures sanitaires qui visent à limiter les postillons.

On ne se sent pas respectés.

Devant cette mauvaise volonté, Carinne ne mâche pas ses mots : "on se sent exclus et pas respectés, tout simplement !" Elle aimerait que les commerçants puissent avoir des visières transparentes pour pouvoir lire sur leurs lèvres. Son mari, également sourd, doit faire face aux mêmes problèmes au travail.

En tant que mécanicien automobile, mieux vaut savoir pourquoi un client amène sa voiture au garage. Ça a l’air d’une évidence, mais c’est bien plus compliqué pour Yann depuis le déconfinement. Ses trois collègues mécaniciens doivent systématiquement retirer leurs masques pour lui parler. Idem pour le réceptionnaire, celui qui lui attribue le travail de la journée, "même s'il vient enfin de recevoir une visière", témoigne Yann, soulagé.

En 27 ans de métier, c'est la première fois qu'il rencontre autant de difficultés, au point de se sentir "totalement seul" : "on est découragés", confie-t-il, alors qu'il suffirait de peu de choses pour anticiper la situation. Des visières au lieu des masques, ou bien des masques adaptés, avec une petite fenêtre plastifiée au niveau de la bouche : c'est la solution que privilégie l'association LSI Pi Tous. Basée à Limoges, elle propose des masques transparents qui laisse voir les expressions labiales et du visage. Dans l'idéal, tous le monde, entendants compris, devrait porter ce genre de masque.