Port du masque obligatoire à l'école : la Drôme et l'Ardèche parmi les derniers départements concernés

Ce n'est encore pas pour cette fois ! Le port du masque restera obligatoire la semaine prochaine dans les écoles drômoises et ardèchoises. Les deux départements ne sont pas dans la liste publiée ce jeudi matin au Journal officiel, liste de 19 départements de métropole (plus La Réunion et Mayotte) où la mesure sera levée le 11 octobre. Tous sont restés en dessous du seuil des 50 cas pour 100.000 habitants pendant au moins 5 jours consécutifs. Ce n'est pas le cas dans la Drôme ou le taux d'incidence s'établit encore à 62 cas pour 100.000 habitants. En Ardèche , 60 cas pour 100.000 habitants selon les dernières données du site Covid tracker mis à jour le 6 octobre.