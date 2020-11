Port du masque obligatoire aux abords de tous les commerces de Moselle dès ce samedi

Le Préfet de la Moselle accompagne la réouverture des commerces non essentiels ce samedi d'une obligation du port du masque aux abords des magasins dans tout le département. Quant à l'ouverture au public du sentier des lanternes, c'est non pour l'instant.

La 1er étape d'assouplissement du confinement débute ce samedi avec la réouverture des commerces non essentiels, et avec un protocole sanitaire renforcé, soit 8 m2 par client. Mais en plus de cela, et du masque toujours obligatoire dans 7 communes de Moselle (Metz, Montigny, Woippy, Thionville, Terville, Manom, Yutz), le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, a prévu une extension du port du masque aux abords des commerces, dans tout le département, "pour les clients qui seront dans les files d'attente devant les commerces".

Contrôles pédagogiques

Des gendarmes et policiers patrouilleront pour faire respecter cette nouvelle règle mais "nous serons dans la pédagogie, le but n'est pas de verbaliser", précise le Préfet.

Pas d'ouverture au public du sentier des lanternes pour l'instant

Sur l'ouverture au public du sentier des lanternes réclamé dans une pétition, le Préfet de la Moselle estime que, pour l'instant, ce n'est pas possible : "Il y aurait trop de monde et le risque de contamination serait élevé, ce n'est pas raisonnable". Mais Laurent Touvet promet de réévaluer la situation à partir de 15 décembre, lors de la 2e étape du déconfinement, quand les cinémas et théâtre pourront rouvrir.

Lente amélioration de l'épidémie en Moselle

La Moselle connait une lente amélioration de l'épidémie de coronavirus avec 183 cas positifs pour 100.000 habitants, 517 personnes hospitalisées dont 66 en réanimation.