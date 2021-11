Port du masque obligatoire ce samedi pour le lancement des Lumières de Laval

Ce samedi 27 novembre, des dizaines de milliers de spectateurs, venus de toute la région, sont attendus dans le centre-ville de Laval pour le lancement des Lumières, un rendez-vous populaire, familial et festif. En raison de la circulation du virus de la Covid-19 de plus en plus rapide, la Préfecture de la Mayenne indique que le port du masque sera obligatoire pour toutes et tous. Il est demandé aux visiteurs de respecter scrupuleusement les gestes barrières.

La France est confrontée à la 5ème vague de l'épidémie. Pour l'endiguer, le gouvernement a présenté une série de nouvelles mesures sanitaires dont le rappel d'une troisième dose de vaccin pour l'ensemble de la population adulte du pays.