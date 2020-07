Port du masque obligatoire : ces communes qui l'imposent dans certaines rues du centre-ville

Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos depuis ce lundi partout en France mais certaines communes vont plus loin. Elles le rendent obligatoire même dans les rues. C'est le cas notamment à la Rochelle en Charente-Maritime et à Concarneau dans le Finistère.

Depuis ce lundi, il faut porter obligatoirement un masque dans les lieux publics clos. C'est ce qu'avait annoncé le Premier ministre jeudi dernier devant les sénateurs car la France connaît une légère reprise de l'épidémie de coronavirus, notamment en Mayenne et en Île-de-France. Il faut le porter obligatoirement dans les magasins de vente, les centres commerciaux, les marchés couverts ou encore dans les administrations. Mais certaines communes françaises vont plus loin. France Bleu fait le point sur ces villes qui imposent le port du masque même dans ses rues.

Masque obligatoire dans certains secteurs de la Rochelle

À la Rochelle, le maire avait annoncé que le port du masque allait être obligatoire dans certains secteurs du centre-ville, en plus des commerces et centres commerciaux. Ce sont surtout les secteurs du Vieux-Port et de l'hyper centre de la ville. Les rues concernées par ce port obligatoire ont été dévoilées ce mardi.

Le maire précise que l'obligation commence par une première phase de pédagogie mais des sanctions pourront être appliquées dès le début du mois d'août en cas de non-respect du dispositif. Cette obligation court jusqu'au 31 août.

Avec le masque dans les rues piétonnes du Grau-du-Roi

Au Grau-du-Roi, dans le Gard, le maire a décidé de prendre un arrêté pour rendre le masque obligatoire dans les rues piétonnes de la station balnéaire. "Les gestes barrières ne sont pas non plus respectés. C'était nécessaire de prendre cet arrêté qui sera limité dans l'espace et dans le temps", avait justifié Robert Crauste lors du dernier conseil municipal le 16 juillet.

Le masque est donc obligatoire dans les rues piétonnes depuis le 18 juillet dernier,en plus des lieux publics clos.

La ville-close de Concarneau masquée

À Concarneau, dans le Finistère, le masque est désormais obligatoire dans la ville-close. Un arrêté municipal a été publié ce lundi et impose dès ce mardi le masque à tous, dès 11 ans, de 10 heures à 22 heures, "dans l'ensemble des rues de la ville close, les remparts, le Petit-Château, la place Saint-Guénolé, le Carré des Larrons".

L'hypercentre concerné à Saint-Brieuc

À Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, la municipalité a choisi de prendre des dispositions supplémentaires en imposant le port du masque dans les rues de l'hypercentre.

Sceaux veut aussi aller plus loin

À Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, le maire Philippe Laurent souhaite lui aussi aller plus loin. Il veut rendre rendre obligatoire le port du masque dans les rues du centre-ville. "Il faudrait laisser la possibilité aux maires, évidemment sous le contrôle du préfet, de prendre des arrêtés dans les lieux où il y a une concentration de personnes très importante. En Bretagne, certains préfets ont pris des arrêtés pour obliger les gens à porter un masque, y compris à l'extérieur, dans les marchés où l'on est en réalité pas très loin des caractéristiques d'un espace clos", a-t-il dit sur France Bleu Paris ce lundi.

Il avait été l'un des premiers élus à rendre le port du masque obligatoire dans l'espace public. Mais la justice avait finalement retoqué son arrêté et mi-avril, le Conseil d'Etat avait entériné cette décision en rejetant l'appel du maire de Sceaux.