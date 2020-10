Coronavirus : le port du masque devient obligatoire dans six communes d'Ariège

La mesure s'applique dès ce vendredi soir, minuit, dans six communes d'Ariège où le coronavirus se propage très rapidement. Le taux d'incidence à Foix, notamment, atteint désormais plus de 780 cas pour 100.000 habitants.

Le port du masque sera obligatoire dans les rues de six communes pour toutes les personnes de plus de 11 ans.

La préfecture de l'Ariège impose le port du masque obligatoire dans les rues de six communes du département où le coronavirus circule particulièrement :

Foix

Pamiers

La Tour-du-Crieu

Montgaillard

Saint-Jean-du-Falga

Ferrières-sur-Ariège

La mesure vaut jusqu'au 15 novembre inclus, indique la préfecture, et s'applique à partir de minuit ce vendredi soir.

Les taux d'incidence du coronavirus en Ariège ont encore augmenté ces derniers jours et atteignent maintenant plus de 780 cas pour 100.000 habitants à Foix et plus de 230 cas pour 100.000 habitants à Pamiers.