Port du masque obligatoire dans toute la métropole du Grand Besançon

Le masque est obligatoire dans tout le Grand Besançon métropole depuis dimanche 7 mars, minuit. La mesure, prise par arrêté préfectoral, concerne l'ensemble des 68 communes composant la métropole. Une décision prise en conséquence d'une forte circulation des variants du covid dans le Doubs et en particulier dans la métropole bisontine.

Masque obligatoire dans les 28 communes du Grand Besançon jusqu'au 31 mars

Le Doubs ne fait pas encore partie des départements en surveillance renforcée au coronavirus. Dans ces 23 départements, les taux d'incidences atteignent 250 pour 100 000 habitants. Dans le Doubs, ce taux est de 212 pour 100 000. Toutefois, ce chiffre est en augmentation. Tout comme la part de tests positifs aux variants sud-africains et brésiliens dans le département.

Une diffusion essentiellement cantonnée dans le secteur du Grand Besançon

8,4 % des tests positifs réalisés dans le Doubs sont également positifs à un de ces deux variants. C'est plus de deux fois plus qu'à l'échelle de la région (4% en Bourgogne-Franche-Comté). Dans un communiqué, la préfecture du Doubs précise que "les analyses réalisées par Santé publique France et la cellule départementale d’investigation montrent une diffusion essentiellement cantonnée dans le secteur du Grand Besançon, en particulier dans la zone sud-ouest."

En conséquence, le préfet du Doubs, Joël Mathurin, a décidé d'étendre l'obligation de port du masque, qui concernait déjà les communes de Saint-Vit, de Montferrand-le-Château et de Quingey depuis vendredi 5 mars, à l'ensemble du Grand Besançon métropole.

L’arrêté préfectoral est pour le moment effectif pour un mois, jusqu'au mercredi 31 mars donc. La préfecture rappelle que "le port du masque est rendu obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus sur le territoire urbanisé des communes concernées."