Port du masque obligatoire : des parents refusent de mettre leur enfant à l'école

Depuis mardi, la fille de Sébastien n'est pas retournée à l'école élémentaire de Saint-Michel-de-Chabrillanoux en Ardèche : "Elle rentrée lundi soir et elle m'a dit qu'elle n'avait plus envie d'y retourner alors que je sais qu'elle aime ça. Nous ne sommes pas des parents en colère, nous sommes des parents démunis". Avec plusieurs parents, ils ne déposeront pas ce vendredi leurs enfants à l'école pour protester contre le port du masque obligatoire à l'école.

Principe de précaution ?

Lundi matin déjà, des parents s'étaient rassemblés devant l'établissement scolaire pour protester contre le nouveau protocole sanitaire qui impose à tous les enfants de plus de six ans de porter le masque à l'école. "Aujourd'hui, aucune garantie ne nous permet de dire que nos enfants sont en sécurité en portant le masque 50 heures par semaine", explique Sébastien.

Selon lui, les effets sont délétères sur le moral des enfants : "Nous constatons une grande fatigue, des boutons qui poussent au niveau du masque, de la nervosité". Ce père de famille s'appuie également sur l'exemple de son aînée, en cinquième, qui ne veut plus se rendre au collège à cause des mesures sanitaires. "Elle mange toute seule, elle ne peut plus s'amuser avec ses amis comme avant", rajoute-t-il.

Lui et d'autres parents demandent au directeur académique de l'Ardèche de répondre à leurs inquiétudes. Ils se rassembleront à nouveau ce vendredi matin devant l'école et comptent mener des actions la semaine prochaine avec des parents d'autres communes.