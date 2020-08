La Préfecture de Haute-Saône rend le port du masque obligatoire, dès lundi 17 août, en extérieur, pour les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique.

Port du masque obligatoire en Haute-Saône pour les rassemblements de plus de 10 personnes

La préfète de Haute-Saône, Fabienne Balussou impose le port du masque dans les espaces extérieurs à partir du lundi 17 août à 8h et jusqu'au 30 septembre.

Cette règle concerne "les personnes de 11 ans et plus, dans tout événement, sur la voie publique ou dans un lieu ouvert, mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes", précise la préfecture dans un communiqué.

Sont pris en compte par cet arrêté : les événements soumis à déclaration en Préfecture (rassemblements, réunions, animations de rue ou activités en extérieur), les marchés couverts et non-couverts.

Pour les événements qui ne sont pas soumis à déclaration en Préfecture, c'est le maire de la commune qui devra prendre un arrêté, dans lequel il délimite le périmètre où le port du masque est obligatoire.

Appel à la responsabilité

En ce qui concerne les attroupements spontanés dans la rue, comme les files d'attente, la préfecture recommande le port du masque mais ne l'impose pas, "chacun étant clairement appelé à faire preuve de responsabilité pour agir contre la propagation du virus".

Elle annonce que les contrôles de police et de gendarmerie seront renforcés. Pour rappel, l'amende pour non port du masque est de 135 € euros.

Le nombre de cas positifs au coronavirus en augmentation

La préfecture indique que l'épidémie progresse dans la région, avec des foyers épidémiques "recensés ces dernières semaines à la suite événements festifs impliquant plusieurs personnes, y compris au sein de la cellule familiale".

Deux indicateurs montrent une reprise de la propagation du virus. "Le taux d’incidence, qui désigne le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants est passé de 3,4 à 12". Ce taux est de 17,3 au niveau national.

Le pourcentage de tests PCR (prélèvement nasal) qui s'avèrent positifs est passé de 0,6 à 2,16 % selon la préfecture de Haute-Saône.