Port du masque obligatoire : mesure prolongée dans les communes vauclusiennes de plus de 9.500 habitants

Depuis que le Vaucluse est passé en zone rouge, plusieurs règles sanitaires ont été mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Initialement elles devaient prendre fin mi-septembre. "A ce jour, la situation reste très préoccupante", indique la préfecture ce samedi, au lendemain des annonces du Premier ministre.

L'obligation de porter le masque a ainsi été prolongée jusqu'au 30 octobre dans toutes les communes de plus de 9.500 habitants du département, et plus seulement à Avignon. Les zones concernées, elles, ne changent pas.

Des mesures susceptibles d'être "complétées"

Le masque reste obligatoire jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint à partir de onze ans sur la voie publique, entre 7 heures et 22 heures, et en cas de rassemblement de plus de dix personnes dans l'espace public. Idem sur les marchés en plein air, couverts, les vide-greniers et les brocantes.

Le préfet de Vaucluse rappelle que les soirées dansantes sont interdites dans les bars, les restaurants mais aussi à l'extérieur. Mesure également prolongée jusqu'au 30 octobre.

Enfin, Bertrand Gaume prévient les vauclusiens : "Ces mesures sont susceptibles d'être complétées, dans les jours qui viennent, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire".