Port du masque obligatoire dans les lieux clos : les maires et les commerçants plutôt favorables

Le port du masque sera-t-il bientôt obligatoire dans tous les lieux clos ? C'est ce qu'ont réclamé plusieurs médecins dans une tribune du Parisien ce week-end. "La question de développer le port du masque est bien à l'étude. Cela concernerait prioritairement les lieux clos", a réagi dans la foulée ce dimanche le Jean Castex, en déplacement à Cayenne en Guyane. "Le port du masque est l'une des manières de prévenir la propagation de l'épidémie", a ajouté le Premier ministre. Le masque est toujours obligatoire dans les transports en commun.

Le ministre de la Santé, de son côté, va plus loin. Lui-même en déplacement en Guyane, il a laissé entendre que le port du masque dans les lieux fermés pourrait devenir obligatoire. Nous "recommandons chaleureusement" à la population de porter un masque, "est-ce que la recommandation chaleureuse doit devenir demain une obligation ? Cela fait l'objet de discussions", a dit Olivier Véran.

Depuis, plusieurs voix de maires s'élèvent pour soutenir cette démarche. Il s'agit d'"une mesure de bon sens" pour Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France, maire UDI de Sceaux dans les Hauts-de-Seine et invité de franceinfo ce lundi. L'élu avait pris en avril un arrêté imposant le port du masque sur sa commune, qui avait été retoqué par le Conseil d'Etat. "Je n'ai pas changé d'attitude ni de conviction", explique Philippe Laurent.

Les Français "sont de moins en moins prudents, remarque le maire de Sceaux. Bien sûr, il y a un besoin de vivre des choses un peu plus fortes que ce que l'on a pu faire pendant le confinement. On comprend bien cette volonté de se rassembler, de faire un peu la fête, reconnaît-il. Mais "on a ces départs en vacances qui créent une forme de brassage de population. Il faut que nous soyons beaucoup plus prudents", estime Philippe Laurent.

A Nice, après le concert du DJ The Avener samedi soir, qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes peu respectueuses des gestes barrière, le maire Christian Estrosi a décidé de rendre le port du masque obligatoire pour les événements organisés par la ville.

Pour le maire LR de Cannes, David Lisnard, "dans les lieux clos à forte densité humaine, il faut le port du masque obligatoire", a-t-il déclaré sur franceinfo ce lundi. "Si vous êtes en grande promiscuité, il faut effectivement prendre le maximum de précautions, dont le masque." Porter le masque est nécessaire, selon lui, "si on ne veut pas reconfiner".

Selon David Lisnard, "il faut surtout que la règle soit graduée et adaptée à la situation sanitaire", y compris localement. "Sur un concert, lorsque les gens sont restés très longtemps les uns sur les autres et en proximité immédiate, en plus en soufflant, ce n'est pas la même chose que d'être statique à deux mètres de quelqu'un pour regarder un feu d'artifice." Dans cette optique, le maire de la ville balnéaire s'oppose au port du masque sur les plages cet été. "Ce serait aujourd'hui une absurdité", considère-t-il.

En Mayenne, le maire de Saint-Berthevin souhaite rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos. Il examinera ce lundi la prise d'un arrêté.

A Strasbourg, l'arrêté municipal qui obligeait à porter un masque dans les rues du centre-ville a été suspendu le 25 mai par le tribunal administratif. Le tribunal a estimé que l'arrêté "porte une atteinte à la vie privée des personnes appelées à se déplacer". Selon les juges, il n'y avait pas d''intérêt public" à maintenir cet arrêté.

Les commerçants favorables également

De la même façon, Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France, confie ce lundi sur franceinfo "avoir fait un SMS au président de la République" pour lui demande d'imposer le masque dans les lieux fermés. "Il faut absolument que l'Etat durcisse ses positions et j'espère que monsieur le Premier ministre Castex va s'y employer", ajoute Francis Palombi, dont la confédération représente 450.000 entreprises indépendantes du commerce de proximité.