Port du masque obligatoire sur le marché découvert de Saint-Dié-Des-Vosges dès ce week-end

"Il était temps de réagir. Pas question de pratiquer la politique de l'autruche pendant l'été". Bruno Toussaint se dit inquiet. "Depuis une semaine nous avons de 2 à 4 cas positifs au coronavirus tous les jours" souligne encore le 1er maire-adjoint qui avoue qu'il est difficile d'évaluer en permanence la situation.

l'arrêté municipal stipule que le port du masque est obligatoire sur le marché découvert, pour toute personne âgée de plus de 11 ans..Une mesure qui s'applique également à tous les parcs publics qui ont des aires de jeux pour enfants. "Nous constatons un relâchement de plus en plus fréquent dans l'application des mesures barrières et dans le respect de la distanciation physique" explique Caroline Privat-Mattioni. La vice-présidente de l'agglomération en charge de la sécurité ne veut pas revivre dit-elle la multiplication de cas graves et l'engorgement des hôpitaux.

L'arrêté municipal, complète la décision de la préfecture des Vosges d'imposer le port du masque en extérieur pour tout rassemblement de plus de 10 personnes âgées de plus de 11 ans. Mesure valable du 15 au 30 août prochains.