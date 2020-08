CARTE - Port du masque obligatoire sur les marchés et dans quatre nouvelles communes des Alpes-Maritimes

Par Sonia Ghobri , France Bleu Azur - Mis à jour le -

Le préfet des Alpes-Maritimes a pris un nouvel arrêté ce vendredi afin d'imposer le port du masque sur tous les marchés et brocantes du département. Par ailleurs, quatre communes de plus sont concernées par le port du masque en extérieur dans certaines rues : Colomars, Èze, Grasse et Saint-Jeannet.