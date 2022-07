Port du masque recommandé pendant le festival d'Avignon

Des affiches dans les rues d'Avignon pour le festival Off 2022

L'agence régionale de santé recommande de porter le masque pendant le festival d'Avignon et plus largement pendant tous les festivals de l'été. En Vaucluse, le taux d'incidence a doublé en une semaine : il est passé à 986 cas pour 100.000 habitants. Le sous-variant BA.5 est plus contagieux encore que les précédents. Le nombre d'hospitalisations augmente aussi, 130 patients sont hospitalisés pour Covid dans les hôpitaux de notre département. Mais grâce à la vaccination, personne n'est en réanimation.

Loïc Souriau est le directeur de l'ARS en Vaucluse. "Je n'ai pas le pouvoir d'obliger qui que ce soit, explique-t-il, mais nous pouvons capitaliser sur les connaissances que nous avons acquises. Nous savons que le Covid s'attrape de manière aéroportée. Quand nous sommes en extérieur, de façon isolée, nous savons que le risque est faible. En revanche, quand nous sommes _confinés dans une pièce comme un théâtre_, pour un temps certain, 1h-1h30 par exemple, comme une pièce, alors là le risque est élevé."