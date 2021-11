Port du masque, vaccination : la préfecture du Loiret prend de nouvelles mesures face au Covid-19

Franck Boulanjon, directeur de cabinet de la préfète du Loiret, était l'invité de France Bleu Orléans ce vendredi matin en direct. Il a annoncé plusieurs mesures suite aux décisions du gouvernement (du ministre de la Santé), ce jeudi, pour faire face à la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19. Il rappelle que le taux d'incidence a fortement augmenté : "en une semaine, on est passé de 70 à 172 cas positifs pour 100 000 habitants aujourd'hui "

Durcissement de l'obligation de porter le masque en extérieur dans le Loiret

Il n'y aura pas d'arrêté généralisant le port du masque obligatoire dans l'espace public partout et en tout temps, mais un arrêté préfectoral va entrer en vigueur à partir de lundi 29 novembre dans le Loiret : le masque va devenir "obligatoire en extérieur dans les zones denses". Cela signifie qu'il faudra porter le masque dans l'hyper-centre d'Orléans et des principales villes du Loiret, mais aussi à proximité des gares, stations de tramway et arrêts de bus.

Franck Boulanjon, directeur de cabinet de la préfète du Loiret - Préfecture du Loiret

Le masque sera également obligatoire, tout comme le pass sanitaire, sur le marché de Noël d'Orléans qui débute lundi 29 novembre, rappelle le directeur de cabinet de la préfète du Loiret. Franck Boulanjon explique que le masque reste obligatoire sur les marchés alimentaires et non alimentaires, les brocantes, braderies, vide-greniers, fêtes foraines, foires dans tout le Loiret (cela est précisé dans un arrêté préfectoral qui est déjà en vigueur). En intérieur, dans les lieux clos, comme les cafés et restaurants, le masque est aussi obligatoire, par décret publié ce vendredi par le gouvernement (dans la plus grande brasserie d'Orléans, place du Martroi, les équipes sont prêtes dès ce vendredi).

Quid des centres de vaccination dans le Loiret ?

Concernant la vaccination et l'annonce d'une troisième dose pour tous les adultes de plus de 18 ans, le directeur de cabinet de la préfète du Loiret affirme que "la capacité des centres de vaccination va être renforcée" : le centre situé dans le centre commercial Place d'Arc à Orléans va être agrandi, ce qui permettra "d'installer une ou deux lignes de vaccination supplémentaires" et d'accroître la vaccination. Par ailleurs, la capacité des autres centres de vaccination du Loiret (il y en a six en tout dans le département, sans compter les centres éphémères) sera également renforcée, avec peut-être la création d'un ou deux centres en plus, précise M. Boulanjon. Ce dernier se veut rassurant : "nous avons suffisamment de doses de vaccin et de personnel dans le Loiret pour assurer la vaccination pour la dose de rappel" dans les semaines et mois à venir.