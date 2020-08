Port obligatoire du masque : le préfet du Nord accorde une tolérance aux cyclistes

Alors que le port du masque a été généralisé dans le Nord, le Préfet a décidé lundi d'accorder une "tolérance" aux cyclistes et aux personnes qui pratiquent une activité sportive. C'était notamment une demande de la maire de Lille, Martine Aubry.

Les cyclistes pourront finalement circuler sans masque sur le nez. Le Préfet du Nord décide de leur accorder une "tolérance", ainsi qu'aux personnes qui pratiquent une activité sportive.

En raison de "l'évolution des indicateurs sanitaires", le port du masque obligatoire a été étendu à de nombreuses zones du département du Nord, le 21 août dernier, notamment dans de nombreuses zones de centre-villes; dans tous les espaces verts urbains et sur les digues et promenades de bord de mer. Mais certains élus comme la maire de Lille, Martine Aubry, réclamaient une dérogation pour les cyclistes et les trotinettes, comme c'est le cas à Paris.

Le Préfet du Nord, Michel Lalande, précise que la situation est "évolutive" et que ces mesures seront adaptées ou renforcées en cas de nécessité. Le port du masque reste obligatoire sur la voie publique dans la métropole lilloise.