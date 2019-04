Porte de DrômArdèche signe un contrat pour penser la santé de demain

La communauté de communes Porte de DrômArdèche vient de signer un "contrat local de santé". Le but est de préparer l'avenir, d'encourager la prévention et les collaborations entre acteurs de la santé et de ne pas devenir un désert médical.

Saint-Vallier, France

Le contrat local de santé, fraîchement signé par la communauté de communes Porte de DrômArdèche, engage la collectivité à améliorer son offre de soin. Le but est notamment d'encourager les jeunes médecins à s'installer dans le bassin de vie pour palier aux futurs départs à la retraite des médecins généralistes du territoire dont la démographie augmente à grande vitesse. "On a une dynamique qui est en train de se créer, on doit avoir aussi une dynamique de service pour nos habitants", explique le président de Porte de DrômArdèche, Pierre Jouvet.

Prévention et innovation

Les médecins souhaitant s'installer en Porte de DrômArdèche pourront bénéficier d'un loyer pris en charge par la communauté de communes pendant un an. Un centre de santé va également être ouvert à l'automne 2020 à Saint-Rambert-d'Albon. Les médecins qui évolueront dans cette structure seront salariés de la collectivité et n'auront pas à s'occuper des tâches administratives. Le but est aussi de miser sur la prévention. Des financements vont être débloqués pour les médecins ayant des projets innovants et des collaborations seront développées entre médecins généralistes et hôpitaux. L'Agence régionale de santé va suivre de près ces actions et évaluer leur niveau de réalisation. Un bilan sera effectué au bout des cinq ans que va durer ce contrat local de santé.