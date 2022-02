Portes ouvertes à l'IFSI de Cherbourg : pour tout savoir sur les métiers d'infirmiers et d'aide-soignants

L'IFSI, l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Cherbourg-en-Cotentin accueille à chaque rentrée de septembre 300 étudiants dont 10 à 15% de garçons. Un chiffre en constante augmentation ces dernières années. Ces portes ouvertes c'est l'occasion de se renseigner sur les métiers d'infirmiers mais aussi d'aides-soignants et peut être de susciter des vocations car depuis le COVID ces métiers sont en tension.

Des portes ouvertes sur les métiers d'infirmiers et d'aide-soignants

Le cursus infirmier c'est 3 ans après le BAC, aide-soignant c'est une année avec des stages la moitié du temps. Isabelle Berrien la directrice _"Si le COVID a d'un côté révélé la difficulté du travail, il a aussi mis en valeur ces métiers du soin et depuis quelques temps il y a de nouveaux profils de candidats et pas mal de reconversion".Les portes ouvertes c'est une première pour l'IFSI de Cherbourg mais le contexte est aujourd'hui très concurrentiel "plus de 300 établissements forment en France aux métiers d'infirmiers et d'aides-soignants dont une dizaine dans la région et 3 dans le département à Granville et Saint-Lô"_ ajoute la directrice Isabelle Berrien. Forcement il faut se démarquer.

Un déménagement comme un atout

Autre point fort de l'IFSI pour ces portes ouvertes la superbe vidéo qui présente dès l'entrée le futur bâtiment à la rentrée 2024, sur près de 5 000m2 dans la zone d’activité des Fourches. Un atout considérable pour celles et ceux qui s'inscriront pour 3 ans à la rentrée et auront la chance d'étudier dans ce nouveau site ultra moderne. Le montant de l’opération de construction est estimé aujourd’hui à 13,43 millions d’euros TTC.

Des journées Portes Ouvertes

Le samedi 26 février 2022, de 09h00 à 12h00

Le jeudi 03 mars 2022, de 18h00 à 20h00