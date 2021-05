"Portes ouvertes" à la vaccination des plus de 18 ans au centre Gayant Expo de Douai

Depuis ce lundi 10 mai, les plus de 50 ans peuvent se faire vacciner. A partir du mercredi 12 mai, les plus de 18 ans pourront prendre rendez-vous s'il reste des doses du jour pour le lendemain. Au vaccinodrome de Gayant Expo à Douai, des créneaux sont déjà ouverts à tous les majeurs.

Manon a 18 ans et elle n'a pas attendu que la vaccination soit ouverte aux moins de 50 ans pour tenter sa chance. Au vaccinodrome de Gayant Expo à Douai, des créneaux sont réservées pour ceux qui n'ont pas pris rendez-vous. "Je me suis présenté directement, sans rendez-vous, et j'ai tout de suite été prise, il y a juste besoin de la carte vitale", raconte la jeune majeure. Ici, depuis ce weekend, la décision a été prise d'ouvrir la vaccination à tous les plus de 18 ans sans vraiment de contraintes.

Il n'est donc pas forcément nécessaire d'attendre la fin de journée pour réserver son créneau sur Doctolib comme le prévoit la prochaine étape du mercredi 12 mai. "Le gouvernement nous dit qu'en fin de journée on peut mettre les doses restantes sur Doctolib, sauf que nous on doit proposer sur Doctolib des créneaux aux personnes éligibles, et on ne peut pas forcément les contrôler", explique Nathalie Saget, la coordinatrice du personnel paramédical du centre, enthousiaste de voir la campagne enfin accélérer.

On devrait faire quoi ? Attendre 16h pour proposer les créneaux aux plus jeunes, tout en sachant qu'on ne peut pas contrôler strictement les réservations sur Doctolib ? C'est trop compliqué, tous ceux qui ont plus de 18 ans sont les bienvenus pour venir se faire vacciner, c'est portes ouvertes - Nathalie Saget, coordinatrice du personnel soignant

Depuis le mois de janvier, les personnels de la CPTS du Grand Douai (Communauté professionnelle territoriale de santé) ont vacciné les personnes fragiles du territoire sur ses deux centres à Douai et Férin. Ces deux centres ont désormais fusionné pour s'installer à Gayant Expo tous les jours depuis samedi 8 mai. "Aujourd'hui, on considère que toutes les personnes les plus fragiles de notre territoire ont été vaccinées", abonde Saliha Grévin, la vice-présidente de la CPTS et cheffe du vaccinodrome. "Désormais, avec l'élargissement des critères d'éligibilité, c'est difficile d'avoir une liste précise. Par exemple, les proches des personnes fragiles peuvent se faire vacciner... Tout le monde peut se rattacher à ce critère, donc on a décidé d'ouvrir".

D'importantes livraisons attendues

Cette ouverture de la vaccination aux plus jeunes est aussi permise par une sérieuse montée en charge des livraisons de doses. "Sur cette semaine, on va recevoir en tout 15 000 doses, donc on va pouvoir vacciner d'ici dimanche 2 500 personnes par jour", précise Saliha Grévin. "Pendant des mois, on a refusé des personnes qui venaient tous les soirs pour essayer de se faire vacciner avec des doses restantes. Donc maintenant on ne le fait plus, les gens n'en peuvent plus, ils ont envie de se faire vacciner, on est vraiment très heureux de pouvoir le faire".

Pour gérer ce flux de nouveaux patients, le centre s'est adapté. Il est notamment passé de dix à quinze box de vaccinations. Il proposera aussi à partir de cette semaines deux nocturnes hebdomadaires. Tous les lundis et mercredis, il sera possible de se faire vacciner jusqu'à 22h. "C'est plus simple pour ceux qui travaillent et qui ne sont pas forcément disponibles les weekends", précise Saliha Grévin.

Infos pratiques :

Le centre sera ouvert tous les jours cette semaine.

Mardi (10h-18h)

Mercredi (10h-22h)

Jeudi (10h-18h)

Vendredi, samedi et dimanche (8h-18h)