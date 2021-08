PORTRAIT : Anti-pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale... ces deux Muretaines s'expliquent

Alors que l'extension du pass sanitaire est entrée en application depuis le 9 août, les anti-pass sanitaire ne désarment pas. France Bleu Occitanie a décidé de prendre du recul et de rencontrer ces personnes contre le pass sanitaire en dehors des manifestations. Rencontre avec Brigitte et Cathy.

Brigitte et Cathy habitent Muret et participent aux manifestations anti-pass sanitaire à Toulouse.

Ils sont plusieurs milliers à manifester chaque week-end partout en France comme à Toulouse le week-end dernier dans les rues. Les manifestant(e)s comme Brigitte et Cathy, deux femmes au train de vie simple, paisible, que nous avons rencontré devraient à nouveau se mobiliser demain dans la ville rose ainsi que partout en France.

La rédaction de France Bleu Occitanie a décidé de prendre du recul et de mettre un visage derrière ces manifestants contre le pass sanitaire, dans un tout autre contexte.

Je ne suis pas syndiquée, je veux juste faire entendre ma voix et mon droit - Cathy, manifestante contre le pass sanitaire

"Nous ne sommes pas des militantes"

Derrière certains actes de violences ou quelques préjugés sur le caractère des manifestants, il y a aussi des citoyens et des citoyennes qui descendent dans la rue parfois pour la première fois, pour montrer leur colère. Cathy à 59 ans, elle travaille à l'accueil du service radiologie de la Clinique Pasteur à Toulouse. Elle est contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale (mais pas contre le vaccin).

"Il ne faut pas tout mélanger. Moi, je suis contre la pass sanitaire car c'est une double peine pour les gens qui sont vaccinés ça nous prive de liberté, ça nous prive d'aller faire nos courses, pour ce qu'on appelle l'essentiel, ça nous prive aussi de la culture. Ça nous prive de plein de choses. Je suis contre également l'obligation vaccinale, notamment pour les soignants. Puisque nous sommes en première ligne, nous adaptons tous nos gestes par rapport aux conditions demandées par l'ARS et on nous demande en plus d'être vacciné. On travaille derrière des plexiglas avec le masque."

"Je me sens lésée"

Pour Brigitte, 62 ans, c'est le début de la retraite. Elle mâche moins ses mots que sa compagne Cathy : "On nous cache la vérité, nous ne sommes pas écoutés ! Si vous croyez que ça m'empêche de vivre ? Non. Je ne vais juste plus aux restaurants mais j'invite encore des amis à la maison. Mais il faudrait peut-être se réveiller non ? Je suis fatiguée. Je ne vais pas dans la rue le samedi pour rien" martèle Brigitte.

Cathy et Brigitte ne comptent pas, normalement, sauter le pas de la vaccination. Le doute plane encore sur Cathy qui doit tous les trois jours présenter un test PCR négatif pour travailler. L'ultimatum de la vaccination avant le 15 septembre pour travailler fait réfléchir la Muretaine. Elles espèrent une marche arrière du gouvernement.