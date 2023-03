PORTRAIT - Axel Bouleistex, unique sage-femme masculin de la maternité de La Rochelle

Ça fait un an et demi qu'Axel Bouleistex travaille à la maternité de La Rochelle et il ne s'est jamais senti aussi heureux. Depuis qu'il est arrivé, l'unique sage-femme masculin du service a mis au monde une centaine de bébés. Pour lui, évoluer dans un monde uniquement féminin n'est pas inhabituel. Quand il était à Poitiers pour ses études, c'était déjà le cas, "on était une classe de 80, j'étais le seul garçon", confirme Axel Bouleistex. Depuis la sortie du film "Sage-homme", réalisé par Jennifer Devoldère, il n'a pas encore eu le temps d'aller le voir à cause du rythme de la maternité, mais il reste curieux de la façon dont son quotidien a été retranscrit.

"C'est une habitude à prendre"

Comme le personnage principal du film, joué par Melvin Boomer, Axel Bouleistex visait médecine quand il a fait PACES (Première Année Commune aux Études de Santé). Son classement ne suffisait pas à atteindre le métier dont il parlait depuis ses 15 ans, mais "heureusement, j'ai eu une super note dans une matière qui concerne la formation sage-femme" affirme-t-il.

Quand il a décidé d'aller jusqu'au bout, il a aménagé à Poitiers pour intégrer une classe uniquement féminine. "Au début, c'était étrange, surtout parce que je ne m'y attendais pas, mais comme je me suis fait beaucoup d'amies je m'y suis vite fait", raconte le sage-femme.

SAGE-HOMME Bande Annonce VF (2023, Comédie) Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu

Les réactions de son entourage ont été multiples. Si le personnage de Melvin Boomer a eu du mal à l'annoncer à sa famille, celle d'Axel Bouleistex a de suite été très fière de lui. "Par contre mes amis ont eu du mal, ils m'ont beaucoup taquiné sur le fait que j'allais travailler qu'avec des femmes" dit-il en rigolant. Avec le temps, le sage-femme a su leur montrer qu'il était passionné, "je ne me suis jamais sentie aussi utile que dans ce service", explique Axel Bouleistex.

"J'ai peur de l'image donnée à mon métier"

Ce qui le dérange le plus, ce sont les clichés autour de sa profession. "L'image de fleur bleue qui tourne autour de nous me dérange un peu, on fait un métier qui comporte des risques, qui est rempli de technicités, il faut savoir garder son sang-froid, ne pas paniquer, ce n'est pas tout le monde qui en est capable", confie Axel Bouleistex*.*

