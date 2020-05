PORTRAIT - Romain Amalric, le "Monsieur coronavirus" de France Bleu qui répond à vos questions tous les matins

Depuis près de deux mois, Romain Amalric répond aux questions des auditeurs sur le coronavirus, sur France Bleu Occitanie, entre 7h et 9h. Et il va continuer à vous accompagner. Il nous raconte comment il travaille de chez lui, à Drémil-Lafage.

Bien qu'il n'y ait aucune ressemblance physique avec l'acteur de la série "Le Bureau des légendes", certains se trompaient parfois en l'appelant Mathieu ; mais aujourd'hui il n'est plus permis de les confondre... En tout cas les auditeurs de France Bleu Occitanie eux ne se trompent pas et réclament les éclairages de "ROMAIN Amalric". Le journaliste de 39 ans est, depuis le début du confinement (ou presque, depuis le 25 mars), le "Monsieur Covid-19" de notre radio. Tous les matins, du lundi au vendredi, il répond à toutes vos questions sur cette épidémie.

Des réponses fiables et du bon sens

"J'interviens à 7h11, 7h24, 7h54, 8h11 et 8h54", explique-t-il. Dès le 11 mai, il sera aussi présent à 8h20. "Les auditeurs appellent au standard, la personne qui prend l'appel me transmet les sujets un ou deux jours avant ou parfois quelques minutes avant l'antenne, et cela me permet de vérifier la réponse. Soit je l'ai et je la donne directement, soit je ne l'ai pas, ce qui arrive, et dans ce cas je me renseigne pour donner une réponse fiable plus tard."

Il arrive donc fréquemment à Romain Amalric de rappeler les auditeurs hors antenne, "comme cette dame, endettée qui était convoquée au tribunal et qui n'avait pas d'avocat. Je l'ai aidé à en trouver un". Il note beaucoup de questions sur le thème de la santé et sur les autorisations de déplacements. "Je ne suis ni médecin ni gendarme" explique-t-il, mais j'essaie de comprendre et de synthétiser pour donner la meilleure réponse en 30 secondes. Souvent c'est une question de bons sens. Il peut arriver que je sois coincé sur des cas très particuliers, mais j'essaie que toutes mes paroles soient justes."

Pour être le plus renseigné possible, Romain lit énormément de sites qu'il sait fiables : celui du gouvernement, qui propose d'ailleurs un tchat, comme celui de la police nationale", et se tient au courant de l'actualité via Franceinfo, Libération ou encore Le Parisien. Souvent, il prend aussi le temps d'appeler certains interlocuteurs pour vérifier une information, comme "pour un auditeur qui avait une question très précise sur le débroussaillage avant un feu de forêt. J'ai contacté l'Office Nationale des forêts". Il travaille aussi beaucoup pour déconstruire les fake news qui sont nombreuses sur les réseaux sociaux.

Les coulisses du télétravail

Ce journaliste fan de sport, professeur à l'EJT, diplômé de l'école de Nice, ancien d'Europe 1 et de Sud Radio, confie avoir toujours "aimé le micro et le direct", lui qui collabore aussi avec Canal +. Certains de nos auditeurs le connaissaient déjà puisqu'il a animé pendant un an "Club XV" et "Club TFC" le soir sur France Bleu Occitanie, et a tenu des chroniques "C'est rugby" le matin à 8h15 (une chronique qui sera d'ailleurs de retour sur votre radio dès le lundi 11 mai ! ).

En tant que pigiste, il est habitué à travailler de chez lui, à Drémil-Lafage. "On m'a simplement rajouté du matériel pour que la liaison avec la radio puisse se faire, mais je travaille toujours dans mon bureau, sur ma mezzanine, au-dessus de la cuisine." Reléguant parfois ses deux enfants de 5 et 7 ans dans leur chambre pour le petit-déjeuner ! "Je me branche dès 6h45 et j'essaie de ne pas les réveiller, mais ils ont compris qu'il ne fallait pas faire de bruit et je les félicite d'être aussi discrets !"

Ses collègues eux en revanche ne sont pas toujours aussi peu intrusifs, "certains m'appellent pour savoir si leur voyage prévu pour les vacances pourra être remboursé par exemple !" rigole-t-il, malgré tout flatté.

Posez vos questions à Romain Amalric tous les matins sur France Bleu Occitanie, en appelant le 0 805 805 221 (appel gratuit).