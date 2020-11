PORTRAIT | Yanis Oudir, 20 ans, engagé contre le coronavirus à la protection civile et l'hôpital de Laval

Soldat, guerrier, combattant, mais surtout altruiste. Yanis Oudir est un jeune mayennais sur tous les fronts, en ces temps d'épidémie de coronavirus. Ses journées sont partagées entre un engagement à la protection civile de la Mayenne et un autre à l'hôpital de Laval, où Yanis travaille en tant qu'agent de sécurité incendie. Des journées à rallonge mais passionnantes, a-t-il expliqué à France Bleu Mayenne mercredi 4 novembre.

"J'ai commencé le secourisme à l'âge de 15 ans, dans une association de sécurité civile. Cette expérience m'a permis de grandir en maturité, en responsabilité", raconte Yanis Oudir. Il est d'ailleurs aujourd'hui le directeur départemental des opérations de la protection civile de la Mayenne. Depuis le mois de mars, le garçon organise et coordonne les actions dans la lutte contre le coronavirus.

Un rôle intense. Il ne ménage d'ailleurs pas sa monture : "Ça ne peut être qu'enrichissant. J'améliore mes connaissances et mes compétences. Cette crise me permet d'avoir un œil encore plus bienveillant et protecteur auprès des équipes et de la population pour qui on travaille depuis huit mois", ajoute Yanis.

De la bienveillance face à l'impatience

Comme la plupart des soignants, le jeune homme concède qu'il y a parfois de la fatigue au sein de la protection civile. La nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus n'arrange rien. Les files d'attente sont de plus en plus longues devant les centres mobiles de dépistage. Et face à l'impatience de certains Mayennais, il faut rester à l'écoute, être diplomate. "On discute avec eux pour leur faire penser à autre chose. Éviter la peur du dépistage qui peut être dans certains cas terrorisante pour les personnes. On discute de leur passion, de leur métier. Il faut toujours rassurer et cela se passe bien après", déclare Yanis.

Le dynamisme du garçon est perceptible rien qu'à sa voix. Il sait que les prochaines semaines seront encore compliquées à cause de la crise sanitaire et qu'il devra jongler avec son travail à l'hôpital de Laval. Le virus n'est jamais très loin dans la vie de Yanis en ce moment, mais comptez-sur lui pour ne jamais abdiquer.