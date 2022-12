Posez vos questions en direct à la ministre déléguée Agnès Firmin-Le Bodo

Ce mercredi 7 décembre, la Havraise Agnès Firmin le Bodo, Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, sera l’invitée exceptionnelle de France Bleu Normandie entre 8h et 9h.

ⓘ Publicité

Posez lui vos questions

Pendant une heure, elle répondra aux questions de notre journaliste Charlotte Coutard et des auditeurs de France Bleu Normandie, autour des thématiques d’actualité du moment : désertification médicale, crise de l’hôpital public, hausse des incivilités vis-à-vis des professions de santé et débat national sur la fin de vie.

Prenez la parole en direct pendant la matinale pour lui poser vos questions en appelant le standard 02 35 07 66 66