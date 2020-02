Pouldreuzic : cuisiner dans l'espace, c'est bientôt possible grâce au projet du Cnes et du groupe Jean Hénaff

Le centre national d'études spatiales (Cnes) et le groupe Jean Hénaff, basé à Pouldreuzic dans le Finistère, signent leur collaboration pour un projet sur l'alimentation pour les astronautes. Plus particulièrement la possibilité de cuisiner dans l'espace, ce qui n'est pas encore possible.

Le groupe Jean Hénaff, basé à Pouldreuzic dans le Finistère, et le Cnes vont travailler ensemble sur l'alimentation de demain, celle des astronautes d'ici 2030. "On pense déjà au voyage sur Mars, où les astronautes devront partir entre 6 mois et un an. Et comme c'est loin, on ne pourra pas leur envoyer de ravitaillement, il faudra qu'ils puissent gérer tout seul leur nourriture", glisse Sébastien Barde, le sous-directeur sciences et exploration au Cnes. Il ajoute : "Il va falloir gérer le recyclage et réutiliser les choses au maximum. Ce sont des questions sur lesquelles nous allons travailler."

Jusqu'ici, les astronautes mangent des plats préparés lyophilisés ou sous forme de conserve lors de leurs missions et sont régulièrement ravitaillés. Les plats plus élaborés, mais toujours préparés, sont servis occasionnellement. "Pour les sortir de leur routine, mais aussi pour leur faire oublier leurs conditions difficiles", indique le sous-directeur du Cnes.

Inventer de la cuisine durable dans l'espace

Le rôle du groupe Jean Hénaff, c'est de trouver des solutions pour cuisiner dans l'espace, chose compliquée à l'heure actuelle avec l’apesanteur. "Nous allons travailler sur les bases de la cuisine, sur les cuissons et sur tout un tas de choses de base pour essayer de les répliquer dans la station spatiale et dans les voyages lointains", lance Loïc Hénaff, le président du directoire du groupe Hénaff.

"Ce qui nous intéresse également, c'est de se poser la question de la boucle des ressources énergétiques, des ressources en eau, mais aussi des qualités nutritionnelles des produits", explique Loïc Hénaff. Un autre questionnement se pose, celui de la végétalisation : "Pourquoi pas végétaliser davantage l'alimentation avec des produits, comme des algues, qui auront peut-être poussé dans la station ou dans des milieux confinés."

"Végétaliser davantage avec des produits qui peut-être auront poussé dans la station"

Pour Loïc Hénaff, aidé de différentes entreprises bretonnes, le travail va maintenant consister à explorer toutes les possibilités concernant l'alimentation de demain : "Avec de nouvelles protéines, de nouvelles façons de les ingérer, mais aussi de nouveaux emballages économes en ressource."

Le Cnes et le groupe Jean Hénaff travaillaient déjà ensemble depuis une dizaine d'années, notamment pour les plats en conserve. Il faudra désormais attendre l'horizon 2030-2040 avant d'espérer pouvoir cuisiner dans l'espace. "Tout est à inventer", sourit Sébastien Barde.