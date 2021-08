Pour accéder aux hôpitaux désormais il faut un pass sanitaire, c'est bien sur aussi le cas à Avignon

A l'entrée de l'hôpital un gardien et un agent d'accueil contrôlent les pass de tous ceux qui se présentent et que l'on soit visiteur ou patient on se voit remettre un laisser passer. Ce document permet de circuler dans l’hôpital. S’il est indiqué que l’on n’a pas de pass c’est le médecin avec lequel on a rendez-vous pour un soin qui décidera ou pas de le prodiguer. Il fera également œuvre de pédagogie et tentera de convaincre le « consultant » de se faire vacciner avant sa prochaine visite.

Aux urgences l'accès se fait que l'on ait son pass ou pas

Dans un certain nombre de cas on peut donc accéder à l'intérieur sans pass sanitaire valide. C’est aussi le cas pour un parent qui accompagnerait son enfant aux urgences pédiatrique. Dans un premier temps il sera autorisé à rester avec son enfant mais il aura 24 heures pour se mettre en conformité avec la réglementation covid.

Tout est détaillé sur le site internet de l’hôpital

A l'unité de long séjour Le Village lle contrôle se met en place de façon progressive. Les visiteurs sont des membres de la famille de patients qui y sont accueillis. Ils deviennent souvent des habitués et s’ils doivent être en conformité avec les obligations la pédagogie reste la meilleure arme pour lutter contre l'épidémie. Le site internet de l'hôpital Henri Dufaut détaille d'ailleurs cette réglementation.