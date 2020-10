Pour aider les hôpitaux, ces départements du Grand Est appellent à se faire vacciner contre la grippe

Dans une tribune publiée sur Twitter, le président de la région et la quasi-totalité des présidents des conseils départementaux lancent un appel "responsable et citoyen" : sa faire vacciner contre la grippe pour désengorger les hôpitaux.

"Un geste individuel, une force collective", c'est le titre de la tribune lancée par le président LR de la région Grand Est ce dimanche sur Twitter. Jean Rottner demande à chacun de se faire vacciner contre la grippe, "pathologie à laquelle nous pouvons nous préparer", alors que nous approchons d'un hiver inédit, sur fond de crise sanitaire liée au Covid-19.

Désengorger les laboratoires et les hôpitaux

Dans cette lettre, l'élu associe le vaccin à un geste barrière, au même titre que le lavage des mains et que la distanciation physique. "Se faire vacciner contre la grippe saisonnière, c'est encore mieux que d'applaudir les personnels hospitaliers et médicaux. (...) La situation est trop critique pour que nous tendions encore à l’aggraver", peut-on lire dans cette tribune. L'idée est d'inciter davantage de français, de la région comme d'ailleurs, à se faire vacciner et ainsi éviter d'encombrer davantage les laboratoires et les hôpitaux bien occupés par les cas de coronavirus.

Un seul président aux abonnés absents

Le président de la région co-signe cet appel à la mobilisation aux côtés des présidents des conseils départementaux des Ardennes, de la Marne, de la Haute-Marne, d'Alsace, de l'Aube, de Moselle, de Meurte-et-Moselle, de la Meuse et du Haut-Rhin. Neuf départements sont représentés, sur les dix que comptent le Grand Est. Seul le président du conseil départemental du Bas-Rhin n'a pas souhaité apposer sa signature.