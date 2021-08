Pour aller à la piscine ou bien au cinéma : la ruée sur les tests antigéniques dans les pharmacies de l'Indre

Le rythme est effréné dans les pharmacies berrichonnes depuis plusieurs semaines. Depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé la mise en place du pass sanitaire, le 12 juillet dernier, il y a beaucoup de demandes de rendez-vous pour se faire un test de dépistage du Covid. "On reçoit une cinquantaine d'appels chaque jour, sachant qu'on fait entre une vingtaine et une trentaine de tests par jour", explique Fabien Hanard, pharmacien dans le centre-ville de Châteauroux.

Dans son officine, la pharmacie Gambetta, un barnum a été installé, spécialement dédié aux tests antigéniques et à la vaccination. Et depuis que le pass sanitaire est devenu obligatoire pour aller au cinéma, à la piscine, dans un parc d'attraction ou bien pour assister à un spectacle, les clients sont très nombreux. Ils le seront probablement encore plus à partir de lundi 9 août et avec l'extension du pass sanitaire aux restaurants, bars, hôpitaux, trains et avions.

Tests antigéniques à la pharmacie Gambetta à Châteauroux © Radio France - Émeline Ferry

"Les pharmacies sont sous tension. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent, ainsi que des personnes qui ont commencé un parcours vaccinal et qui ne l'ont pas encore terminé. Ils ont besoin d'un test pour compléter leur pass sanitaire", indique Olivier Tissier, co-président du Syndicat des pharmaciens de l'Indre. "Mais la validité des tests étant de 48h, ce n'est pas toujours très facile à gérer".

Résultat : les pharmacies berrichonnes qui proposent des tests antigéniques sont prises d'assaut. "Les pics où on a le plus de monde, c'est le vendredi et le samedi, au moment où les gens partent en vacances ou prévoient des activités. On est complet pour les trois prochains samedis", raconte Fabien Hanard, de la pharmacie Gambetta.

Tous les deux jours, j'ai mes habitués qui reviennent se faire tester avant d'aller à la piscine !

À Villedieu-sur-Indre, les tests se font à l'extérieur, dans les voitures. "Globalement, c'est pour des loisirs, des vacances, des parcs d'attractions", explique Gaëlle Aubé, qui travaille à la pharmacie Le Gargasson. "Tous les deux jours, j'ai mes habitués qui reviennent se faire tester avant d'aller à la piscine ! On fait en sorte que les gens passent un bon été, on a quelques touristes aussi qui viennent pour pouvoir faire le tour des châteaux ou aller au zoo de Beauval".

Gaëlle Aubé, pharmacienne à Villedieu-sur-Indre © Radio France - Emeline Ferry

La pharmacienne en profite pour répondre aux questions des clients et faire la promotion du vaccin. Dans sa voiture, Nicolas est venu se faire tester car il a des symptômes. Finalement, le test antigénique ressort négatif au bout de 15 minutes. Ne souhaitant pas se faire vacciner pour l'instant, il explique qu'il est prêt à se refaire tester plusieurs fois lors des prochaines semaines pour pouvoir profiter de ses vacances. "Ça pique un peu, mais bon, on s'organisera, confie-t-il. On le fera avec ma compagne et on fera des activités pendant deux jours et puis après on verra".

Des clients parfois agressifs

Ce rythme effréné de tests devrait ralentir à la mi-septembre, avec la vaccination qui s'accélère et avec la fin du remboursement des tests dans quelques semaines. En attendant, la fatigue commence à se faire sentir chez les pharmaciens, parfois confrontés à des clients agressifs et impatients. "Que ce soit sur les tests antigéniques ou les vaccins, on le ressent. Les gens passent leurs nerfs sur nous", confie Fabien Hanard, de la pharmacie Gambetta à Châteauroux. Ils disent qu'on leur impose le pass et le vaccin, mais qu'ils n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Le centre de vaccination ne répond plus, ils n'ont plus de places. Donc on leur explique qu'on a une liste d'attente de 150 personnes, qu'on essaie de faire le maximum, mais on ne peut pas absorber tout le flux de personnes".

"On sent quand même pas mal d'agressivité. Ils se déchargent un peu sur nous, poursuit-il. La fatigue commence à se faire sentir. Entre les 50 appels au téléphone, les tests à la chaîne et toute l'activité normale de la pharmacie, les journées sont longues".