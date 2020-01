" Pour aller mieux il faut s’ouvrir un champ lumineux " Sophie Deler

Aujourd'hui c'est le "Blue Monday", le lundi du blues, ça veut dire que traditionnellement c'est le jour le plus déprimant de l'année. Sophie Deler, sophrologue et masseuse à Nîmes est notre invité.

Nîmes, France

Ce lundi 20 janvier, ce serait le "Blue Monday", le jour le plus déprimant de l'année. Sauf qu'il n'y a rien de scientifique dans ce concept. En réalité, c'est un plan marketing mis au point par un psychologue anglais pour une agence de voyage. De l'évasion pour soigner sa pseudo déprime. Il n'empêche, ce n'est pas la période de l'année où on est le plus en forme, notamment à cause du manque de luminosité. Sophie Deler, sophrologue et masseuse à Nîmes "CheZ'EN", place de la Révolution à Nîmes, elle nous donne quelques conseils pour mieux affronter cette période.