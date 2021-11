Pour attirer les infirmières et les infirmiers, l'hôpital de Roubaix embauche directement en CDI

L'hôpital de Roubaix embauche désormais ses infirmiers et infirmières directement en CDI. Pour attirer des candidats dans ce métier en tension, le centre hospitalier les intègre sans passer par une période de CDD, et donc de précarité.

On parle régulièrement des pénuries d'infirmiers et d'infirmières, et des difficultés de recrutement de l'hôpital public, surtout depuis le début de la crise du Covid-19. A Roubaix, le centre hospitalier teste une solution : embaucher directement en CDI. Depuis le 10 novembre et la signature d'un accord avec les syndicats, les infirmiers CDD qui le souhaitent se sont vu proposer un contrat à durée indéterminée.

Les contractuels qui seront recrutés à partir de maintenant le seront directement en CDI, avant, éventuellement, d'intégrer la fonction publique. Aujourd'hui, sur 600 infirmiers et infirmières à l'hôpital de Roubaix, 60 sont en CDD.

Choc d'attractivité

Guillaume Couvreur, DRH du centre hospitaliser de Roubaix, veut ainsi créer "un choc d'attractivité. Quand on arrive à l'hôpital de Roubaix, on n'est pas un pion ou un bouche-trou. On est tout de suite mis dans une perspective de moyen-terme, avec des évolutions possibles". Cette absence de précarité est une façon de compenser les conditions de travail, la nuit, les week-end, les heures supplémentaires.

Concurrence du privé et du secteur libéral

Si l'hôpital public veut montrer qu'il est attractif, c'est que la concurrence est rude, celle du privé, mais aussi du secteur libéral. Chaque année à Roubaix, il faut remplacer une cinquantaine d'infirmiers qui quittent l'hôpital public. Le CDI semble être un argument de poids pour les jeunes diplômés, plus que le salaire: environ 1800 euros par mois.

Alyssa, 21 ans, est l'une des bénéficiaires de ce nouveau système. Sortie de l'Institut de formation en soins infirmiers l'été dernier, elle est depuis en CDD dans le service de cardiologie du centre hospitalier de Roubaix. Mais elle a été démarchée par une clinique privée, pour un poste en CDI. Elle s'en est alors ouverte à sa responsable, et l'hôpital a tranché : pour la garder, elle lui fera signer un CDI à la fin du mois de novembre.

Ca me garantit une stabilité

"Ca va me permettre d'acheter une voiture, de prendre un appartement", explique la jeune fille, "et avancer progressivement dans la vie. Ca me garantit une stabilité. Je suis heureuse d'être en CDI, et de pouvoir rester à l'hôpital de Roubaix".

Avec la crise du Covid, l'hôpital public a, plus que jamais, besoin de bras. Il manque encore une quinzaine d'infirmiers au centre hospitalier de Roubaix, qui compte beaucoup sur les prochaines sorties de l'école, en décembre. Seuls les postes d'infirmiers sont concernés pour le moment.