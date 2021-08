L'héliport du centre hospitalier de l'agglomération de Montargis va être temporairement déplacé de quatre kilomètres. Le temps que les travaux d'agrandissement de l'établissement soient réalisés. L'hélicoptère du SAMU 45 atterrira donc à 4 kms de l'hôpital, pendant la durée du chantier (un an).

Pour cause de travaux, l'héliport de l'hôpital de l'agglomération de Montargis va être déplacé temporairement

A partir du 23 août prochain, l'hélicoptère du SAMU 45 ne décollera plus (et n'atterrira plus) du centre hospitalier de l'agglomération de Montargis (CHAM), situé à Amilly, mais depuis le stade de football du Champfleuri, à quatre kilomètres de là, sur la commune de Montargis.

Des travaux débutent au CHAM, l'héliport ne sera plus accessible

L'héliport actuel, situé près des urgences du CHAM, va en effet être déplacé, pendant un an, pendant les travaux d'agrandissement des urgences et des blocs opératoires l'établissement, qui débutent enfin. Une grue va en effet être installée dans les prochains jours sur l'emplacement actuel de l'héliport. D'où la nécessité de le déplacer.

"Le transport des patients entre l'hôpital et cet héliport temporaire sera assuré en toute sécurité 24h/24 et 7j/7 par des ambulanciers du CHAM et privés", explique le centre hospitalier. Un vol d’essai avec atterrissage au stade, réalisé le 12 août au soir, "a conforté le choix de ce lieu proche de l’hôpital." Le stade du Champfleuri à Montargis continuera d'accueillir les activités sportives classiques, avec en même temps un héliport qui verra atterrir ou décoller l'hélicoptère du SAMU quand cela sera nécessaire