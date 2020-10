L'épidémie de coronavirus s'intensifie dans le Nord et le Pas de Calais. Le taux d'incidence, de nouveaux malades, continue d'augmenter. Et les médecins généralistes sont en première ligne. Christophe Lamarre exerce à Roubaix. Pour lui, "la deuxième vague est là, et bien là."

Pour ce médecin généraliste de Roubaix, "la deuxième vague est là, et bien là."

Le docteur Christophe Lamarre, médecin généraliste à Roubaix était l'invité de France Bleu Nord ce lundi 5 octobre. Et il l'explique, la deuxième vague, il la voit dans son cabinet. "C'est très net. Autant on a pas clairement ressenti la première vague. Autant là, on a énormément de cas."

Et il voit un même schéma se répéter souvent : "Des familles qui se contaminent à partir d'un de leur membre, en général celui qui travaille." Et ce qu'il constate, c'est que le virus circule ensuite pendant des événements familiaux, "un anniversaire, un enterrement, etc."

Une grande prudence pour les plus fragiles

Christophe Lamarre a toutefois un motif d'espoir. Pour lui, "les personnes à risque sont maintenant prévenues. Elles prennent énormément de précautions." A Roubaix, "les familles, traditionnellement, ne mettent pas leurs parents en Ehpad. Ils gardent leurs personnes âgées chez elles et prennent énormément de précautions."

Leurs personnes âgées, ils les cachent - Christophe Lamarre

Le coût social de l'épidémie

"Le message que j'ai a passé, c'est que les gens qui vivent dans la précarité ont pris une énorme claque avec l'épidémie et ils n'arrivent plus à finir le mois", alerte le docteur Christophe Lamarre. Pendant le confinement, certaines familles n'ont plus réussi à acheter de la nourriture à un prix abordable pour elles. "Pendant le confinement, il y a eu des distributions à l’improviste, spontanées. Ça a sauvé des gens, ça a nourri des enfants."

La précarité a encore augmenté. Certains ont perdu leur emploi. La grosse difficulté, c'est ça - Christophe Lamarre