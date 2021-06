Pour convaincre les "antivax", un médecin creusois vaccine directement sur le marché !

Alors qu'un tiers des Creusois ont reçu deux doses de vaccin anti-covid, la préfecture et l'ARS innovent pour convaincre les Creusois réticents à la vaccination. Mercredi, un stand a été installé sur le marché de Bourganeuf.

Un tiers des Creusois ont déjà reçu les deux doses de vaccin anti covid (33%), contre 24% au niveau national. Plus de la moitié (54,3%) des habitants de notre département ont eu au moins une injection.

On est encore loin de l'immunité collective. Pour essayer de convaincre les réticents, la préfecture et l'agence régionale de santé innovent pour essayer d'aller au plus près des habitants. Mercredi 16 juin, ils ont carrément installé un stand de vaccination sur le marché de Bourganeuf ; une première en Creuse.

Hésitations chez les jeunes

Jean Truffinet, médecin coordonnateur à l'hôpital de Bourganeuf, constate surtout des réticences chez les jeunes de 20 à 35 ans : "Ils sont beaux, jeunes, intelligents, ils savent tout et ne veulent pas se faire vacciner", ironise-t-il. Cette attitude le déçoit : "Si on veut s'en sortir, il faut au moins 90% de la population vaccinée."

Sur le marché, il discute avec une jeune femme qui ne souhaite justement pas se faire vacciner : "Je ne suis pas contre, mais je ne me sens pas concernée, je n'ai pas de problème de santé, je ne suis pas à risque." Le médecin répond : "On se fait vacciner pour soi, pour ne pas se retrouver trois semaines en réanimation sur le ventre avec de l'oxygène." Il respecte néanmoins le choix de chacun : "Au moins, madame ne fait pas partie de la secte des complotistes !"

Opération sans rdv samedi à Boussac

Quand les douze coups de midi sonnent la fin du marché, le bilan est médiocre : peu de Creusois ont mordu à l'hameçon. Seuls huit se sont faits vacciner. Une vingtaine de Creusois assurent qu'ils vont prendre rendez-vous à l'hôpital.

La préfecture de la Creuse envisage de renouveler l'expérience sur d'autres marchés, dans un supermarché ou au pied des immeubles. La prochaine opération de vaccination sans rendez-vous en Creuse est prévue samedi 19 juin à Boussac : 300 doses de Pfizer seront disponibles.