Pour défendre le centre hospitalier du Forez, un collectif envoie 730 cartes postales à l'ARS

Le collectif de défense du centre hospitalier du Forez lance une action symbolique samedi 18 décembre. Il veut remplir la boîte au lettres du directeur de l'Agence régionale de santé de cartes postales déplorant l'état de l'hôpital public dans la plaine autour de Feurs et Montbrison.

La boîte aux lettres du directeur de l'Agence régionale de santé risque de déborder de cartes postales cette semaine, et ce ne sera pas des cartes de "bonne année"! Le collectif de défense du centre hospitalier du Forez, à cheval sur Feurs et Montbrison, lance une opération symbolique le 18 décembre. Pour demander plus de moyens, pour enrayer la fermeture des lits d'hospitalisation, ils vont envoyer 730 cartes postales au directeur de l'ARS.

Le collectif a passé la matinée à coller des timbres sur chacunes des cartes signées. © Radio France - Louise Thomann

"J'ai un patient qui attend depuis un mois un rendez-vous en pneumologie, je n'arrive pas à lui trouver un rendez-vous" se désole le docteur Thierry Martin, médecin généraliste à Balbigny, qui a glissé sa carte postale dans le lot. Il veut garantir l'accès aux soins pour sa patientèle et pour tous les 200.000 habitants de la plaine du Forez.

Un millier de cartes postales?

C'est également ce que défend Anne-Marie Pommier, la secrétaire du collectif de défense du centre hospitalier du Forez. Un hôpital dans la plaine, à peu près à mi-chemin entre Saint-Étienne et Roanne, c'est indispensable pour que les Foréziens n'abandonnent pas leur parcours de soins à cause de la distance explique-t-elle. Sept-cent-trente cartes ont déjà été signées. Le collectif compte bien atteindre le millier envoyée à l'ARS: elles seront postées jeudi 23 décembre.