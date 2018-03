Châteauroux, France

Le cancer colorectal est l'un des cancers les plus répandus en France. Il fait chaque année 18.000 morts et plus de 40.000 nouveaux cas sont détectés. Or dans l'Indre, le taux de dépistage de la population est plus faible que la moyenne nationale. C'est ce qui a donné envie à la MSA Berry-Touraine d'organiser le Colo'Tour. Pendant une semaine, une caravane va sillonner le département, en s'arrêtant dans 12 communes. A chaque étape, des professionnels proposeront des ateliers santé et bien-être (gym douce, jeux d'adresse, randonnée pédestre, yoga...) Pour clore le tout, à Eguzon, samedi 24 mars, les deux ambassadrices de l'opération, Miss Centre-Val-de-Loire et Miss Limousin seront là pour participer à un lâcher de ballons.

« On touche à un sujet de santé difficile à appréhender, reconnaît Etienne Buchmann, animateur à la MSA, donc on va faire des animations. L’idée, c’est de travailler sur les facteurs aggravants du cancer. Et _pour éviter la maladie, il vaut mieux avoir une bonne hygiène de vie_, manger sainement et bouger ». Etienne Buchmann tient à rassurer : aucun dépistage n'est prévu sur place lors de ce Colo'Tour. Les professionnels de santé présents dirigeront simplement les visiteurs vers leur médecin traitant. C'est lui qui fournira ensuite le kit de dépistage gratuit, à réaliser chez soi.

Les dates du Colo'Tour : lundi 19 mars à Châteauroux et Issoudun ; mardi 20 mars à Valençay et Levroux ; mercredi 21 mars au Blanc et à Chaillac ; jeudi 22 mars à Mézières-en-Brenne et Châtillon-sur-Indre ; vendredi 23 mars à Aigurande et La Châtre ; samedi 24 mars à Argenton et Eguzon. Les ateliers sont ouverts de 9h à 12h et de 14h30 à 17h (sauf samedi, prolongation jusqu'à 22h).