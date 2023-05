"Pour être rentable, il faudrait prendre 5 patients en 30 minutes", selon une kinésithérapeute de Montpellier

"Une année de concours et quatre ans d'école privée à environ 8 000 euros l'année, selon les écoles, pour se retrouver à toucher 16,30 euros bruts pour une demi-heure, ça devient très compliqué." Dans son cabinet du centre-ville de Montpellier, Romane Figueira fait les comptes : pour le même nombre d'actes, son pouvoir d'achat a baissé de 40 %, compte tenu de l'augmentation des charges depuis dix ans,

54 heures par semaine

Cette masseure-kinésithérapeute craint que les conditions actuelles ne découragent les futurs kinés. Les charges d'Urssaf et le prix de l'électricité deviennent de plus en plus lourdes. "Pour être rentable, il faudrait prendre quatre à cinq patients sur une demi-heure. A ce rythme-là, on ne peut pas faire de la qualité". Selon le syndicat SNMKR, un kinésithérapeute qui faisait une semaine à 40 heures de travail en 2000 doit faire 54 heures aujourd'hui pour garder son pouvoir d'achat.

Après un an de négociations avec l'Assurance maladie, deux syndicats de kinésithérapeutes rencontrent mardi le président de la CPAM de l'Hérault. Ils refusent les conditions proposées par l'Assurance maladie et souhaitent rouvrir les négociations. Car, à la différence des médecins généralistes, qui ont finalement obtenu une revalorisation des consultations d'un euro et cinquante centimes contre les trente euros demandés, les kinés n'ont pas l'obligation de trouver un accord.

De 12,5 % à 30 % de zones jugées "surdotées"

Parmi ces conditions, l'élargissement des territoires considérés comme surdotés en kinésithérapeutes doit passer de 12,5%, comme fixé en 2017, à 30% du territoire français. Selon le syndicat Alizé, cela représenterait l'ensemble du département de l'Hérault. "On a une Assurance maladie qui nous dit qu'on est nombreux, notamment dans certains endroits, mais même à Montpellier, qui est une zone surdotée, il y a des listes d'attente. J'ai des collègues à Montpellier qui ont un mois d'attente !", explique Sébastien Tessuto, vice-président national du syndicat SNMKR, qui participera à la rencontre avec le président de la CPAM 34.

Sébastien Tessuto, vice-président national du syndicat SNMKR, participera à l'échange avec le président de la CPAM 34. © Radio France - Maxime Glorieux

"Montpellier est peut-être une densité les plus importantes de France, mais vous allez avoir du mal à trouver un kiné qui veut venir à domicile !" ajoute Sébastien Tessuto. Car, selon le syndicaliste, "les kinés ne vont plus à domicile et ça se voit dans les chiffres". Cela s'explique par "le coût de l'énergie et la flambée du prix de l'essence". Un kinésithérapeute se déplace à domicile pour 2 euros 20 à 4 euros, en fonction de ce qui est écrit sur l'ordonnance, ce qui est très peu pour Sébastien Tessuto, "à l'heure d'une population qui vieillit, et une volonté de rester à la maison pour éviter l'hospitalisation".

Sébastien Tessuto regrette également qu'aucune étude n'ait été réalisée en France pour évaluer les besoins en kinésithérapie. En parallèle de la rencontre avec la CPAM qui aura lieu mardi à 16h30, Négo-Kine, un collectif non-syndiqué et né sur Facebook, se rassemblera pour déposer des feuilles de soins devant le siège de l'Assurance maladie, cours Gambetta à Montpellier.